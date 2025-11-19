عشرات القتلى والمصابين بغارات إسرائيلية على غزة

واستهدفت إحدى الغارات مبنى الأوقاف في عند مفترق عسقولة ، مما أسفر عن مقتل عشرة أشخاص بينهم سيدة وطفلة، وراحت أم وثلاثة من أطفالها من عائلة عزام ضحية الاستهداف الإسرائيلي لمركز الأوقاف الذي يؤوي نازحين في حي .كما استهدفت طائرة مسيرة مجموعة من المواطنين عند مفترق على شرق مدينة غزة، مما أدى إلى مقتل مواطن وإصابة العشرات.وفي منطقة الشجاعية أيضا، استهدفت قذيفة دبابة منزل عائلة بلبل على شارع مشتهى، مما تسبب في مقتل شخص وإصابة عدد آخر، أما في محافظة خان ، فقد أسفر القصف الإسرائيلي على "نادي الوكالة" بثلاثة صواريخ من الطائرات المسيرة عن مقتل أربعة مواطنين وإصابة عدد آخر.كما لقي طفلان مصرعهما وأصيب عدة مواطنين جراء استهداف طائرات الاستطلاع حي البراق الجنوبي غرب خان يونس، بالإضافة إلى ذلك، قتل مواطن بنيران الجيش الإسرائيلي في منطقة قيزان جنوب خان يونس.