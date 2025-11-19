ترامب يرجح التوصل الى اتفاق مع إيران

رجح الرئيس الأمريكي ، الأربعاء، التوصل إلى اتفاق مع ، مشيرا الى أن الأخيرة تريد ذلك.

وقال في كلمة له، " تريد التوصل إلى اتفاق ومن المرجح أن نتوصل إلى اتفاق معها".

وأضاف "الإيرانيون يريدون عقد صفقة ونحن قضينا على قدرات بلادهم النووية بسرعة وبقوة كبيرة".

وكان ترامب قال، أمس الثلاثاء، أنه لا يمكن السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي، كاشفا أن ستحصل على مقاتلات إف-35، فيما أشار ولي السعودي الى زيادة استثمارات بلاده في إلى نحو ترليون دولار.