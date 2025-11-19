الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير "مستودعات أسلحة" في لبنان

وأفاد الجيش في بيان عبر منصة "إكس": أغار الجيش الاسرائيلي قبل قليل على مستودعات أسلحة عدة تابعة للوحدة الصاروخية لحزب الله بجنوب ".وأضاف "لقد وضعت المستودعات في قلب السكان المدنيين مما يشكل مثالا اضافيًا لقيام باستخدام السكان دروعا بشرية"، بحسب البيان.كما أفاد الجيش بأنه "تم قبل الغارة اتخاذ خطوات من شأنها تجنب إلحاق الأذى بالسكان شملت استخدام أنواع الذخيرة الدقيقة وتوجيه إنذارات مسبقة والاستطلاع الجوي والمعلومات الاستخبارية الإضافية".