نداء عاجل بالتوقف الفوري عن استخدام شواحن خطيرة وسحبها من الأسواق

وأوضح الجهاز أن "الشركة اتخذت هذه الخطوة بالتعاون معه لوجود عيب في التصنيع قد يؤدي إلى ارتفاع شديد في درجة الحرارة والاشتعال"، مشيرا إلى أن "الشركة تناشد عملاءها بالتوقف الفوري عن استخدام المنتج، مع إتاحة الاستبدال أو استرداد القيمة بالكامل حرصا على سلامة المستهلكين والتعاون الفوري مع مراكز الخدمة المعتمدة".وناشد جهاز حماية المستهلك "جميع المستهلكين مُستخدمي هذا المنتج بضرورة التوقف الفوري عن استخدامه، وفصله عن أي مصدر كهرباء ووضعه في مكان آمن وجاف بعيدا عن المواد القابلة للاشتعال أو أي أجهزة أخرى، مع الامتناع عن وضعه في سلة النفايات أو إعادة تدويره، حفاظا على سلامتهم ومنع أي مخاطر محتملة".وأوضحت الشركة المالكة أن "العيب يتمثل في خلل داخل مكوّن خلية الليثيوم-أيون بالشاحن المتنقل، ناتج عن مشكلة في عملية التصنيع قد تؤدي إلى ارتفاع غير طبيعي في درجة الحرارة، ما يزيد من احتمالات الاشتعال أو الانصهار أثناء ظروف التشغيل المختلفة"، لافتة الى ان "هذا الخلل قد يشكل تهديدا مباشرا لسلامة المستخدمين، خاصة مع الانتشار الواسع لاستخدام هذه الأجهزة واعتماد المستهلكين عليها يوميا".وشددت الشركة على أن "هذا النوع من العيوب يُعد من العيوب المؤثرة التي تستوجب التدخل الفوري، حفاظا على سلامة المستهلكين ومنع أي مخاطر محتملة"، موضحة أن "هذا التحرك يأتي في إطار التزام الشركة الصارم بمعايير الجودة وسلامة المنتجات المتداولة في السوق، وامتثالا لأحكام ".وذكر جهاز حماية المستهلك أنه "جرى التنسيق الكامل لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية المقررة، وفي مقدمتها سحب المنتج محل الاستدعاء من السوق المصرية وإخطار منافذ البيع بوقف تداوله فورا، كما تم التأكيد على إتاحة استبدال المنتج أو استرداد قيمته كاملة لأي عميل، دون تحمل أي أعباء مالية أو اشتراط تقديم الفاتورة، حفاظا على حقوق المستهلكين وتيسيرا عليهم".وبين الجهاز أن "الإصدارات محل الاستدعاء هي: BoostCharge USB-C PD Power Bank 20K – موديلات BPB002btBK وBPB002btWH – المزوّدة ببطارية ليثيوم-أيون".وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك إبراهيم السجيني، أن "هذا الإجراء يأتي في إطار الدور الرقابي للجهاز وحرصه الدائم على أمن وسلامة المواطنين، وذلك بعد تلقيه إخطارا رسميا من الشركة يفيد بوجود مخاطر محتملة ناتجة عن استخدام المنتج"، موضحا أن "هذا الأمر استدعى اتخاذ التدابير اللازمة، حيث قامت الشركة بسحب واستدعاء المنتج من الأسواق وإخطار جهاز حماية المستهلك بكل التفاصيل الفنية المتعلقة بالعيب لضمان اتخاذ الإجراءات المناسبة وحماية المستهلكين".