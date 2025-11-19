طهران ترفض تخفيض نسبة التخصيب النووي إلى الصفر

وقال في تصريحات نقلها موقع "خبر أونلاين": "نحن لا نقبل أبدا بتخصيب صفري لأن هذا أصبح مسألة فخر وطني وكرامة وطنية، وقد دفعنا تكاليف مادية ومعنوية كبيرة من أجلها، وقدمنا العديد من الشهداء النوويين للحفاظ عليها".

وأضاف عراقجي: "نعتبر أي اتفاق لتخفيض نسبة التخصيب النووي إلى الصفر ولن نقبله"، مشددا على أن التعاون مع يقتصر على "المنشآت التي لم يتم قصفها" وفقا للوائح الوكالة.



من جهته، قال ، للوكالة الذرية، في مؤتمر صحفي بفيينا ردا على أسئلة حول مشروع القرار الأوروبي الخاص بمراقبة الأنشطة النووية الإيرانية: "يجب أن نرى ما الذي سيتم تأكيده في النهاية. يحتوي هذا النص (اتفاق والوكالة في القاهرة) على العديد من الإشارات إلى القرارات المختلفة. سنقوم بدراسة هذا الأمر".



وأضاف غروسي: "في الأساس، يجب على إيران الإعلان عن منشآتها. نحن نعرف ما حدث للمنشآت المستهدفة. لذلك، نحن نعلم ما تم الإعلان عنه، ومن المفترض أن نقدم تقريرًا حوله. ثم سنرى ما سيحدث".