الكشف عن بنود الخطة الأمريكية للتسوية في أوكرانيا

وبحسب ما نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة، فإن "مقترحات لإنهاء العملية العسكرية الروسية تفترض أن أوكرانيا تتخلى عن أراضي وبعض أنواع الأسلحة".كما قال مسؤول أمريكي مطلع وفق وكالة "أكسيوس" إن الخطة ستمنح أجزاء من شرق أوكرانيا التي لا تسيطر عليها حاليا، مقابل ضمان أمني أمريكي لأوكرانيا وأوروبا ضد اي هجوم روسي في المستقبل.وبحسب الوكالة: "ستنظر أوكرانيا ومؤيدوها إلى ذلك على أنه تنازل هائل لروسيا لكن وجهة نظر ، وفقا للمسؤول الأمريكي، هي أن أوكرانيا من المرجح أن تفقد الأراضي على أي حال إذا استمرت الحرب ولذلك من مصلحة أوكرانيا التوصل إلى اتفاق الآن".وأضافت مصادر "رويترز" أن المقترحات تشمل "تقليص عدد القوات المسلحة الأوكرانية" بين بنود أخرى، مع الإشارة إلى أن تريد من "قبول الأحكام الرئيسية".وجاءت هذه التقارير بعد أن ذكرت قناة "سي إن إن" أن للرئيس الأمريكي ، ستيف ويتكوف، "يشرف على تطوير خطة السلام الجديدة للولايات المتحدة بشأن التسوية في أوكرانيا".كما أفادت وسائل إعلام غربية بأن الولايات المتحدة "تطور بالتعاون مع روسيا خطة جديدة لتسوية النزاع في أوكرانيا تتكون من 28 نقطة"، في وقت أصبح فيه من المعروف أن "وفدا أمريكيا برئاسة وزير الجيش دانيال دريسكول يتجه إلى كييف".