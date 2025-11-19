ترامب يعلق على أوضاع السودان: نعمل لإنهاء الفظائع

وقال في كلمة له، "سنعمل مع والإمارات ومصر وشركاء آخرين بالشرق الأوسط لإنهاء الفظائع في وتحقيق الاستقرار".

وأضاف "يمكن إصلاح الوضع في السودان بالتنسيق مع دول أخرى بما في ذلك دول المنطقة ذات الثروة الهائلة".



ولفت ترامب الى ان "القادة العرب ولا سيما ولي السعودي طلبوا مني استخدام كل نفوذ الرئاسة لوضع حد لما يحدث بالسودان"، مضيفا "تحدث فظائع مروعة في السودان الذي أصبح المكان الأكثر عنفا وكذلك أكبر أزمة إنسانية على الإطلاق

وتشهد ولايات إقليم الثلاث (شمال وغرب وجنوب)، منذ أيام، اشتباكات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع، أدت إلى نزوح عشرات الآلاف من المدنيين.