حماس: المجزرة المروعة في غزة وخان يونس تصعيد خطير

وقالت الحركة في بيان: "ندين بشدة المجزرة المروعة التي ارتكبها الاحتلال في مدينتي وخان اليوم، وأسفرت عن ارتقاء أكثر من 25 شهيدا من أبناء شعبنا الفلسطيني من ضمنهم أطفال ونساء".وأضافت في بيانها: "نعتبر المجزرة المروعة تصعيدا خطيرا يسعى من خلالها مجرم الحرب نتنياهو إلى استئناف الإبادة ضد شعبنا".ورفضت الحركة الادعاءات الإسرائيلية حول تعرض قواته لإطلاق نار، مشيرة إلى أنها محاولة واهية ومكشوفة لتبرير الجرائم والانتهاكات التي لم تتوقف، حيث ارتقى أكثر من 300 شخص منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، فيما تواصلت سياسة هدم ونسف البيوت، وإغلاق معبر رفح البري، في تحد إسرائيلي صارخ للضامن الأمريكي والإقليمي.وطالبت الحركة بالوفاء بتعهداتها المعلنة والضغط الفوري والجاد للجم الاحتلال الإسرائيلي، وإجباره على احترام وقف إطلاق النار ووقف الاعتداء على أبناء الشعب الفلسطيني.كما طالبت الوسطاء في وقطر وتركيا بصفتهم جهات ضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار، الوفاء بتعهداتهم وإلزام تل أبيب بوضع حد فوري لخروقاته التي تهدّد مسار وقف إطلاق النار.وسقط عشرات المواطنين الفلسطينيين قتلى وأصيب آخرون في سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة.