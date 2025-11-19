الأمم المتحدة تستنكر زيارة نتنياهو للأراضي السورية

وقال الناطق الرسمي باسم أمين عام ، إن "هذه الزيارة التي جرت علنا وبصورة صريحة تعد مقلقة على أقل تقدير".ودعا ستيفان دوجاريك " إلى احترام اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974".جدير بالذكر أن نتنياهو قام، يوم الأربعاء، بزيارة للمنطقة العازلة في رفقة عدد من وزراء حكومته ومسؤولين إسرائيليين.وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن هذه الزيارة تأتي في ظل الجهود الأمريكية الرامية إلى توقيع اتفاقية أمنية بين إسرائيل وسوريا.وأدانت ، الزيارة التي أجراها نتنياهو إلى منطقة في الجنوب السوري، مؤكدة أنها "تمثل انتهاكا خطيرا لسيادة سوريا ووحدة أراضيها".