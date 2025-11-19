"الموساد" يكشف تفاصيل عملية نفذها في قلب أوروبا

ويأتي بيان في أعقاب موجة من الكشف عن بنى تحتية قيل إن قيادة الحركة بنتها في قلب أوروبا لتنفيذ هجمات خطيرة ضد أهداف إسرائيلية ويهودية حول العالم.ووفق بيان الموساد، نفذت "عمليات مكافحة الإرهاب المعقدة" بالتعاون مع سلطات إنفاذ القانون في أوروبا، بما في ذلك والنمسا.وأسفرت العمليات وفق الجهاز الإسرائيلي، عن اعتقال عدة عناصر وصفها البيان بـ"الإرهابية" بالإضافة إلى الكشف عن مخابئ أسلحة كانت الخلايا تنوي استخدامها لإيذاء الأبرياء بناء على أوامرها، حسب زعمه.وذكرت "القناة 12" العبرية أنه وفي عملية خاصة نفذها والمخابرات النمساوي بفيينا في سبتمبر الماضي، تم اكتشاف مخبأ أسلحة يحتوي على بنادق وعبوات ناسفة.