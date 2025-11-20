بعد لقائه ترامب في البيت الأبيض.. رونالدو يوجه رسالة لافتة

ونشر عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي ثلاث صور جمعته بزوجته جورجينا والرئيس ، وكتب: "شكرًا سيدي الرئيس على دعوتك الكريمة وعلى الترحيب الحار الذي قدمته لي ولزوجتي المستقبلية، جورجينا".وأضاف، "لكل منا قيمة ما ليقدمها، وأنا على أتمّ الاستعداد للقيام بدوري في إلهام الأجيال الجديدة لبناء مستقبل يسوده الشجاعة والمسؤولية والسلام الدائم".وحضر رونالدو حفل الرسمي الذي أقامه ترامب لولي السعودي في .وقال ترامب على هامش الحفل: "يتواجد في القاعة هنا مجموعة من أكبر قادة العالم، وفي عالم الأعمال والرياضة". وأضاف مازحًا، "كما تعلمون، ابني الأصغر بارون من أشد المعجبين برونالدو، وأعتقد أن احترامه لي زاد بشكل كبير بسبب هذه الزيارة".