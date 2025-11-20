الصفحة الرئيسية
الرئيس الايراني: نقل العاصمة لم يعد خيارا بل أصبح إجبارا
دوليات
2025-11-20 | 05:58
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
570 شوهد
السومرية نيوز
ـ دولي
أوضح الرئيس الإيراني، مسعود بزشكیان، خلال زيارته لمحافظة
قزوين
، اليوم الخميس، أن النقاش اليوم يدور حول أزمة المياه، قائلاً: "إن نقل العاصمة لم يعد خياراً بل أصبح إجباراً".
وأضاف بزشكيان حسب ما ذكر موقع "
إيران
إنترناشيونال" الإخباري: "عندما اقترحنا نقل العاصمة، لم تكن هناك ميزانية كافية، ولو توفرت ربما كان بالإمكان تنفيذ الفكرة، لكن في ذلك الوقت كان البعض يردد أن هذه الأمور غير قابلة للتنفيذ، لكن الواقع يحتم علينا ذلك الآن".
وتابع الرئيس الإيراني "يمكننا تطوير مدينة
طهران
، لكن لا يمكننا حل مشكلة المياه فيها".
وأشار بزشكيان إلى أنه يمكن جلب المياه من
الخليج
، إلا أن تكلفة كل متر مكعب تصل إلى نحو 500 ألف
تومان
، متسائلاً: "هل من المنطقي دفع مثل هذا المبلغ مقابل متر مكعب واحد من الماء؟ أي منطق يبرر ذلك؟"
ومن جهتها، قالت الصفحة الفارسية لوزارة الخارجية الأمريكية على منصة "إكس"، إن "أزمة المياه في إيران ليست نتيجة الجفاف فحسب، بل هي نتيجة عقود من سوء الإدارة والسياسات الفاشلة".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
