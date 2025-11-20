الرئيس الايراني: نقل العاصمة لم يعد خيارا بل أصبح إجبارا

وأضاف بزشكيان حسب ما ذكر موقع " إنترناشيونال" الإخباري: "عندما اقترحنا نقل العاصمة، لم تكن هناك ميزانية كافية، ولو توفرت ربما كان بالإمكان تنفيذ الفكرة، لكن في ذلك الوقت كان البعض يردد أن هذه الأمور غير قابلة للتنفيذ، لكن الواقع يحتم علينا ذلك الآن".وتابع الرئيس الإيراني "يمكننا تطوير مدينة ، لكن لا يمكننا حل مشكلة المياه فيها".وأشار بزشكيان إلى أنه يمكن جلب المياه من ، إلا أن تكلفة كل متر مكعب تصل إلى نحو 500 ألف ، متسائلاً: "هل من المنطقي دفع مثل هذا المبلغ مقابل متر مكعب واحد من الماء؟ أي منطق يبرر ذلك؟"ومن جهتها، قالت الصفحة الفارسية لوزارة الخارجية الأمريكية على منصة "إكس"، إن "أزمة المياه في إيران ليست نتيجة الجفاف فحسب، بل هي نتيجة عقود من سوء الإدارة والسياسات الفاشلة".