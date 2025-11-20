بارون ترامب.. "عملاق" مهووس برونالدو: طوله حرمه مزاولة اللعبة

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Celebrity
من
01:00 PM
الى
02:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
"الموساد" يكشف تفاصيل عملية نفذها في قلب أوروبا
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-547614-638992430464703837.webp
بارون ترامب.. "عملاق" مهووس برونالدو: طوله حرمه مزاولة اللعبة
دوليات
2025-11-20 | 08:27
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
167 شوهد
كان بارون
ترامب
يأمل أن يصبح لاعب كرة قدم بشكل احترافي حين وقع عقداً مع أكاديمية دي سي
يونايتد
، لكن ابن الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
لم يكمل المسيرة بسبب طول قامته بحسب والده، ورغم ذلك لم يخفِ شغفه للعبة بتشجيعه
أرسنال
الإنجليزي وعشقه للنجم
البرتغالي
كريستيانو رونالدو
.
وقال
ترامب
في خطابه قبل
العشاء
الفاخر الذي أقامه لولي
العهد
السعودي
الأمير محمد بن سلمان
وحضره مهاجم النصر: كما تعلمون، ابني من أشد المعجبين برونالدو، أعتقد أنه يحترمني أكثر قليلاً الآن.
بارون ترامب هو الابن الأصغر للرئيس الأميركي والوحيد من زوجته ميلانيا، من مواليد مارس 2006، يبلغ طوله نحو 2.06 مترٍ بحسب العديد من التقارير الإعلامية.
يُعرف بارون باهتمامه بالرياضة عموماً وكرة القدم على وجه التحديد، إذ يعتبر من مشجعي نادي
أرسنال
الإنجليزي، وفي أبريل 2017 التُقطت له صورة وهو يلعب بالكرة على عشب
البيت الأبيض
مرتدياً قميص أرسنال.
وكشف باتريك مالينز مهاجم "دي سي
يونايتد
" السابق لصحيفة
واشنطن بوست
في تصريحات سابقة أن بارون "يبدو ملماً جداً بكرة القدم، ويعرف دي سي يونايتد ويريد أن يعرف المزيد"، في إشارة إلى أن متابعته الجادة للعبة ليست مجرد تشجيع عابر.
ونشر موقع "إن بي سي سبورتس" في سبتمبر 2017 خبراً يفيد بتوقيع بارون ترامب البالغ عمره 11 عاماً حينها لأكاديمية دي سي يونايتد، وأكد أن ابن الرئيس انضم لفريق النادي تحت 12 عاماً وتم تسجيله كلاعب وسط، بالقميص رقم 81، حيث خاض أربع مباريات معهم في ذلك الموسم.
ولم يكمل بارون مسيرته الكروية بشكل احترافي بعد ذلك، رغم استمرار شغفه باللعبة.
وفي أغسطس 2025 أثناء استضافة جياني إنفانتينو في البيت الأبيض، نقلت مجلة 'People' تصريح ترامب حين وصف بارون بأنه "رياضي ممتاز ولاعب كرة قدم جيد لكنه طويل جداً بالنسبة لكرة القدم".
ورغم شغف بارون نحو كرة القدم، صرح مصدر للمجلة سابقاً أن بارون يتطلع إلى السير على خطى والده في مسيرته المهنية، إذ يهتم حالياً بالأعمال التجارية بشكل عام والعقارات والمشاركة في مشاريع ناجحة.
والتقى بارون بالنجم الإنجليزي واين روني في البيت الأبيض حين كان الأخير لاعباً في دي سي يونايتد خلال حفل بمناسبة عيد الميلاد.
وروى روني تلك اللحظة بفكاهة قائلاً: طلب مني أن أعطي ابنه دروساً في كرة القدم. ثم قال بارون: 'هل تريد رؤية والدي؟' واصطحبني إلى المكتب البيضاوي، ومن هنا بدأت القصة.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
مدارس دولة عربية تمنع جلب "لابوبو" لحرمها: تؤثر على السلوك
09:15 | 2025-09-02
"القمر العملاق" يزين سماء بغداد
14:51 | 2025-11-05
استعد لمشاهدة "قمر الحصاد" العملاق
01:23 | 2025-09-12
الحرس الثوري يصعد: سنغلق مضيق هرمز إذا حُرمنا من تصدير نفطنا
01:53 | 2025-10-11
دوليات
رياضة
بارون ترامب
رونالدو
الأمير محمد بن سلمان
كريستيانو رونالدو
محمد بن سلمان
دونالد ترامب
البيت الأبيض
واشنطن بوست
الأمير محمد
البرتغالي
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
أول تعليق لمدرب العراق بعد التأهل للملحق العالمي
رياضة
29.06%
14:39 | 2025-11-18
أول تعليق لمدرب العراق بعد التأهل للملحق العالمي
14:39 | 2025-11-18
لقطة لم تُسلط عليها الأضواء.. خطة عراقية عبقرية غيّرت مصير مباراة الإمارات!
رياضة
26.2%
04:40 | 2025-11-19
لقطة لم تُسلط عليها الأضواء.. خطة عراقية عبقرية غيّرت مصير مباراة الإمارات!
04:40 | 2025-11-19
حرارة صفرية ببعض المناطق.. ونمط شتوي غزير الامطار
أخبار الطقس
23.68%
00:58 | 2025-11-19
حرارة صفرية ببعض المناطق.. ونمط شتوي غزير الامطار
00:58 | 2025-11-19
موجات مطرية.. ماذا يخبئ لنا الموسم الشتوي الحالي؟
محليات
21.05%
09:12 | 2025-11-19
موجات مطرية.. ماذا يخبئ لنا الموسم الشتوي الحالي؟
09:12 | 2025-11-19
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
باب المعظم بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦١ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-20
ناس وناس
باب المعظم بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦١ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-20
مايك السومرية
الشاعر ضياء الميالي - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٣ | season 1
15:00 | 2025-11-19
مايك السومرية
الشاعر ضياء الميالي - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٣ | season 1
15:00 | 2025-11-19
من الأخير
الإطار يراجع المنيو الامريكي - من الأخير م٢ - حلقة ٨٨ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-19
من الأخير
الإطار يراجع المنيو الامريكي - من الأخير م٢ - حلقة ٨٨ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-19
Live Talk
صعوبات رياضة الدفاع عن النفس عند النساء - Live Talk - الحلقة ١٦٣ | 2025
10:30 | 2025-11-19
Live Talk
صعوبات رياضة الدفاع عن النفس عند النساء - Live Talk - الحلقة ١٦٣ | 2025
10:30 | 2025-11-19
استديو Noon
سباق مع نون 19-11-2025 | 2025
07:00 | 2025-11-19
استديو Noon
سباق مع نون 19-11-2025 | 2025
07:00 | 2025-11-19
صباحكم أحلى مع سلمى
زواج الاجبار 19-11-2025 | 2025
02:30 | 2025-11-19
صباحكم أحلى مع سلمى
زواج الاجبار 19-11-2025 | 2025
02:30 | 2025-11-19
طل الصباح
أبراج - غير لهجة 19-11-2025 | 2025
00:30 | 2025-11-19
طل الصباح
أبراج - غير لهجة 19-11-2025 | 2025
00:30 | 2025-11-19
52 دقيقة
تأجيل حلم الزواج في العراق - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٧ | الموسم 7
15:00 | 2025-11-18
52 دقيقة
تأجيل حلم الزواج في العراق - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٧ | الموسم 7
15:00 | 2025-11-18
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
باب المعظم بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦١ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-20
ناس وناس
باب المعظم بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦١ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-20
مايك السومرية
الشاعر ضياء الميالي - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٣ | season 1
15:00 | 2025-11-19
مايك السومرية
الشاعر ضياء الميالي - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٣ | season 1
15:00 | 2025-11-19
من الأخير
الإطار يراجع المنيو الامريكي - من الأخير م٢ - حلقة ٨٨ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-19
من الأخير
الإطار يراجع المنيو الامريكي - من الأخير م٢ - حلقة ٨٨ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-19
Live Talk
صعوبات رياضة الدفاع عن النفس عند النساء - Live Talk - الحلقة ١٦٣ | 2025
10:30 | 2025-11-19
Live Talk
صعوبات رياضة الدفاع عن النفس عند النساء - Live Talk - الحلقة ١٦٣ | 2025
10:30 | 2025-11-19
استديو Noon
سباق مع نون 19-11-2025 | 2025
07:00 | 2025-11-19
استديو Noon
سباق مع نون 19-11-2025 | 2025
07:00 | 2025-11-19
صباحكم أحلى مع سلمى
زواج الاجبار 19-11-2025 | 2025
02:30 | 2025-11-19
صباحكم أحلى مع سلمى
زواج الاجبار 19-11-2025 | 2025
02:30 | 2025-11-19
طل الصباح
أبراج - غير لهجة 19-11-2025 | 2025
00:30 | 2025-11-19
طل الصباح
أبراج - غير لهجة 19-11-2025 | 2025
00:30 | 2025-11-19
52 دقيقة
تأجيل حلم الزواج في العراق - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٧ | الموسم 7
15:00 | 2025-11-18
52 دقيقة
تأجيل حلم الزواج في العراق - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٧ | الموسم 7
15:00 | 2025-11-18
اخترنا لك
فرنسا.. تقارير صادمة عن تعرض مئات من الرضع لعنف جنسي
11:18 | 2025-11-20
الملك شوشنق الثالث.. تفاصيل تابوت غامض في مصر
10:27 | 2025-11-20
رئيس كوريا الجنوبية في مصر بزيارة تاريخية.. ترجيحات بخطاب من جامعة القاهرة
09:34 | 2025-11-20
السودان.. تعليق من البرهان على ما قاله ترامب وبن سلمان بلقائهما الأخير
09:29 | 2025-11-20
الرئيس الايراني: نقل العاصمة لم يعد خيارا بل أصبح إجبارا
05:58 | 2025-11-20
بعد لقائه ترامب في البيت الأبيض.. رونالدو يوجه رسالة لافتة
02:03 | 2025-11-20
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.