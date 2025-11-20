السودان.. تعليق من البرهان على ما قاله ترامب وبن سلمان بلقائهما الأخير

وكتب البرهان تدوينة على صفحته بمنصة إكس (تويتر سابقا)، قال فيها: "شكراً سمو ، شكراً ".ونشر ، بيانا قال فيه: "ترحب حكومة بجهود والولايات المتحدة الأمريكية من أجل إحلال السلام العادل والمنصف في السودان، كما تشكرهم على اهتمامهم وجهودهم المستمرة من أجل إيقاف نزيف الدم ، وتؤكد استعدادها للانخراط الجاد معهم من أجل تحقيق السلام الذي ينتظره الشعب السوداني".وقال خلال مؤتمر استثماري أمريكي-سعودي في العاصمة إن ولي السعودي يريد منه أن يقوم بـ"عمل مؤثر للغاية يتعلق بالسودان"، وأضاف قائلا إنه "لم يكن من ضمن خططه المشاركة في ذلك" وأردف: "اعتقدت أنه أمرٌ جنوني وخارج عن السيطرة".وأضاف الرئيس الأمريكي قائلا: "لكنني أرى مدى أهمية ذلك لك ولعدد كبير من أصدقائك في هذه . السودان- سنبدأ العمل فيه".