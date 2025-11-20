الصفحة الرئيسية
السومرية نيوز
"الموساد" يكشف تفاصيل عملية نفذها في قلب أوروبا
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
رئيس كوريا الجنوبية في مصر بزيارة تاريخية.. ترجيحات بخطاب من جامعة القاهرة
دوليات
2025-11-20 | 09:34
وصل الرئيس الكوري الجنوبي
لي جاي
ميونج إلى القاهرة مساء الأمس فى زيارة تستغرق ثلاثة أيام لإجراء محادثات قمة مع
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
، والكشف عن مبادرات
كوريا الجنوبية
الجديدة في الشرق الأوسط،
واستقبل السيسى نظيره لى چاى ميونج رئيس جمهورية
كوريا
، في المطار حيث من المقرر أن تتناول المباحثات مجمل جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين، حسبما صرح السفير المصري في
كوريا الجنوبية
محمد الشناوي
.
كما يلقى الرئيس الكورى خطابا فى
جامعة القاهرة
مساء اليوم.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
