الملك شوشنق الثالث.. تفاصيل تابوت غامض في مصر

وذكرت ، الخميس، أن البعثة اكتشفت 225 تمثالا جنائزيا (أوشابتي) للملك شوشنق الثالث، خلال أعمال التنظيف الأثري لأرضية الشمالية بمقبرة الملك أوسركون الثاني من الأسرة 22.والملك شوشنق الثالث هو أحد أبرز ملوك الأسرة 22 وصاحب إسهامات معمارية مميزة بمدينة تانيس، أما هذه المقبرة الملكية فتعود شهرتها إلى عام 1939 حين عُثر بها على مجموعة من أثمن الكنوز المعروفة باسم كنوز تانيس والمعروضة حاليا بالمتحف المصري بالتحرير.ووفق بيان الوزارة، وُجدت هذه التماثيل المكتشفة في وضعها الأصلي داخل طبقات متراكمة من الطمي، بالقرب من تابوت جرانيتي غير منقوش كان قد عُثر عليه سابقا دون تحديد هوية صاحبه.وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور ، إن هذا الكشف يمثل إضافة علمية فريدة حيث يُعد أبرز ما شهدته بتانيس منذ عام 1946، موضحا أنه يُعد خطوة حاسمة نحو حل أحد الألغاز الأثرية الطويلة الأمد؛ إذ تشير الدلائل العلمية الجديدة إلى أن التابوت يعود للملك شوشنق الثالث، وهو ما يفتح المجال أمام دراسات جديدة حول طبيعة الدفن الملكي خلال تلك الفترة وما إذا كان الملك قد دُفن داخل مقبرة أوسركون الثاني أو أن مقتنياته الجنائزية نُقلت إليها لاحقا لحمايتها.وأضاف أن هذا الكشف يعكس حجم التعاون المثمر بين البعثة الفرنسية والجانب المصري، كما يؤكد أن موقع تانيس ما زال يحمل الكثير من الأسرار التي لم تُكتشف بعد، وهو ما يتطلّب مواصلة أعمال الحفائر والترميم باعتباره أحد أهم المراكز الملكية لعصر الانتقال الثالث.وأشار محمد رئيس قطاع الآثار المصرية، إلى أن البعثة نجحت أيضا في كشف نقوش جديدة وغير معروفة سابقا داخل الغرفة نفسها، ما يعزز من فهم الباحثين لتطور استخدام المقابر الملكية وأساليب الدفن في تلك الفترة.فيما أوضح الدكتور هشام حسين، رئيس لآثار الوجه البحري، أن البعثة الفرنسية تعمل في الموقع منذ عام 1929 في إطار شراكة ممتدة مع ، بهدف دراسة وترميم هذا الموقع الملكي المهم، مشيرا إلى أن الكشف جاء خلال المرحلة التحضيرية لمشروع شامل لحماية المقبرة الملكية، يتضمن إقامة مظلة حديثة فوق المقابر، وأعمال خفض الأملاح وتنظيف العناصر المعمارية داخلها وخارجها.وأوضح رئيس البعثة الدكتور فريدريك بيريدو، أن المرحلة التالية ستشهد إجراء دراسات أثرية دقيقة للنقوش الجديدة التي عُثر عليها داخل الغرفة الشمالية بمقبرة الملك أوسركون الثاني، إضافة إلى استكمال أعمال التنظيف التي قد تكشف المزيد من الحقائق حول ظروف دفن الملك شوشنق الثالث.وأضاف أنه ما زال من غير الواضح ما إذا كان الملك قد دُفن مباشرة داخل مقبرة أوسركون الثاني، أم أن مقتنياته الجنائزية نُقلت إلى هذا المكان لحمايتها من السرقة، مشيرا إلى أنه ما زال هناك الكثير من العمل للإجابة عن هذه الأسئلة.