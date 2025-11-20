فرنسا.. تقارير صادمة عن تعرض مئات من الرضع لعنف جنسي

وأظهرت بيانات "ميبروف" المستندة إلى أرقام أن "614 طفلا تتراوح أعمارهم بين صفر وعامين أُدخلوا للعلاج بسبب تعرضهم لعنف جنسي، وهو ما يمثل 2 في المئة من إجمالي الضحايا" الذين أُدخِلوا إلى الطب الشرعي.وأوضح هذا حول العنف ضد المرأة في أن هذه الوحدات الطبية القضائية عالجت العام الفائت ما مجمله 73992 من ضحايا العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، بزيادة قدرها تسعة آلاف ضحية عن عام 2023.وعادت قضية العنف الجنسي ضد الرضع والأطفال الصغار جدا إلى الواجهة خلال الأشهر الأخيرة.وفي يوليو/تموز، وُجهت تهم إلى مساعدة في حضانة أطفال في جنوب فرنسا وأودعت في إطار تحقيق في اغتصاب واعتداء جنسي على تسعة أطفال تتراوح أعمارهم بين ثلاث وأربع سنوات.وفي أغسطس/آب، وُجهت تهم إلى ممرضة وشريك حياتها السابق في إطار تحقيق باعتداء جنسي على رُضّع في مستشفى مونتروي، في شمال .ويقع حوالي 160 ألف قاصر ضحايا للعنف الجنسي سنويا في فرنسا، وفقا للجنة المستقلة المعنية بسفاح القربى والعنف الجنسي.وتعرّض 22 في المئة من هؤلاء، أي نحو ربعهم، لأولى حالات الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي خلال الفترة الممتدة من الولادة إلى سن الخامسة، بحسب اللجنة.