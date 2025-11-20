أوكرانيا تتسلم مسودة خطة التسوية من الولايات المتحدة

أفاد الأوكراني اليوم الخميس، بأنه تلقى رسميا مسودة خطة تسوية مقترحة للأزمة في أوكرانيا من .

ونشر مكتب بيانا على قناة تلغرام جاء فيه: "تلقى رئيس أوكرانيا رسميا من الجانب الأمريكي مسودة خطة تعتقد الجانب الأمريكي أنها قد تنشط الدبلوماسية".

وأشار البيان إلى اتفاق زيلينسكي والوفد الأمريكي على "العمل على بنود الخطة المفترضة للتسوية".



وكشف البيان أيضا عن أمل زيلينسكي في مناقشة "النقاط اللازمة للسلام" مع الرئيس الأمريكي في الأيام القليلة المقبلة، مما يشير إلى احتمال عقد قمة ثنائية حول هذا الملف.



يأتي هذا اللقاء بعد يومين من تقارير لموقع "أكسيوس" الأمريكي أفادت بأن تجري "مشاورات سرية" مع لوضع خطة جديدة لتسوية النزاع في أوكرانيا.