إيران تعلن تأييدها التوصل إلى اتفاق نووي بشرط
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-547631-638992556385164566.jpg
بعد سنوات من ملاحقته.. توقيف بارون المخدرات في لبنان "نوح زعيتر"
دوليات
2025-11-20 | 12:12
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
115 شوهد
أوقف
الجيش اللبناني
أحد أخطر المطلوبين، نوح زعيتر، في كمين محكم قرب
بعلبك
، بعد سنوات من ملاحقته بتهم الاتجار بالمخدرات.
أعلن
الجيش اللبناني
تنفيذ عملية نوعية أسفرت عن إلقاء القبض على أحد أبرز المطلوبين أمنيًا، مشيرًا إليه بالحرفين الأولين من اسمه "ن. ز"، وهو نوح زعيتر الذي يُعد من أبرز تجار
المخدرات
في
لبنان
، وفق ما أكدته وسائل إعلام محلية.
وقد تمت العملية عبر كمين محكم على طريق الكنيسة –
بعلبك
، وهو محور شهد نشاطًا بارزًا لعدد من المطلوبين خلال السنوات الماضية.
وأكدت قناة "LBCI" أن القوة العسكرية تمكنت من توقيف زعيتر من دون تسجيل أي إصابات في صفوف عناصر الجيش أو المدنيين، ما يعكس دقة العملية وسرية التحضير لها.
ويأتي هذا التطور بعد أيام من تنفيذ الجيش مداهمات واسعة في حي الشراونة ببعلبك، بمؤازرة
مديرية المخابرات
، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الحربية بين المطلوبين والقوة المداهمة، في إطار حملة تهدف إلى تضييق الخناق على الشبكات المرتبطة بتجارة المخدرات والسلاح.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
كارثة مشابهة لـ"طوفان نوح" تهدد البشرية
09:17 | 2025-09-22
مهندس استرالي "مشرّد" في العراق بعد اطلاق سراحه عقب 5 سنوات سجن
02:59 | 2025-09-16
موقف امريكي تجاه بغداد بعد "العرض الروسي" لتزويد العراق بأسلحة متطورة
01:01 | 2025-09-19
لبنان.. إيقاف "عملاء" لإسرائيل وتفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات
05:54 | 2025-09-15
نوح زعيتر
المخدرات
لبنان
مديرية المخابرات
الجيش اللبناني
الكنيست
بعلبك
برات
باكا
+A
-A
إيران تعلن تأييدها التوصل إلى اتفاق نووي بشرط
15:09 | 2025-11-20
البيت الأبيض يكشف عن "محادثات جيدة" مع موسكو وكييف
14:33 | 2025-11-20
روسيا تعلن تحرير مدينة كوبيانسك
14:10 | 2025-11-20
أول تعليق إسرائيلي على صفقة الـ"إف-35" بين واشنطن والرياض
13:30 | 2025-11-20
طهران تبلغ وكالة الطاقة الذرية بإلغاء اتفاق القاهرة
13:01 | 2025-11-20
الاتحاد الأوروبي يدخل على خط إنهاء صراع السودان
13:00 | 2025-11-20
