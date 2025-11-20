بعد سنوات من ملاحقته.. توقيف بارون المخدرات في لبنان "نوح زعيتر"

أعلن تنفيذ عملية نوعية أسفرت عن إلقاء القبض على أحد أبرز المطلوبين أمنيًا، مشيرًا إليه بالحرفين الأولين من اسمه "ن. ز"، وهو نوح زعيتر الذي يُعد من أبرز تجار في ، وفق ما أكدته وسائل إعلام محلية.وقد تمت العملية عبر كمين محكم على طريق الكنيسة – ، وهو محور شهد نشاطًا بارزًا لعدد من المطلوبين خلال السنوات الماضية.وأكدت قناة "LBCI" أن القوة العسكرية تمكنت من توقيف زعيتر من دون تسجيل أي إصابات في صفوف عناصر الجيش أو المدنيين، ما يعكس دقة العملية وسرية التحضير لها.ويأتي هذا التطور بعد أيام من تنفيذ الجيش مداهمات واسعة في حي الشراونة ببعلبك، بمؤازرة ، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الحربية بين المطلوبين والقوة المداهمة، في إطار حملة تهدف إلى تضييق الخناق على الشبكات المرتبطة بتجارة المخدرات والسلاح.