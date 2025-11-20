إيران توجه طلبا للسعودية يخص المحادثات النووية

وذكرت وسائل إعلام إيرانية وسعودية يوم الاثنين الماضي، قبل يوم واحد من زيارة ولي السعودي إلى هذا الأسبوع، أن الرئيس الإيراني بعث برسالة خطية إلى .وقال المصدران وفق "رويترز" إن بزشكيان ذكر في الرسالة أن "لا تسعى للمواجهة"، وتريد تعاونا إقليميا أعمق وأنها ما زالت "منفتحة على حل النزاع النووي عبر الدبلوماسية، شريطة ضمان حقوقها".وقال المتحدث باسم بقائي يوم الأربعاء الماضي إن رسالة بزشكيان إلى ولي العهد السعودي كانت "ثنائية بحتة". ولم يرد للحكومة بعد على طلب التعليق.وعقدت إيران والولايات المتحدة خمس جولات من المحادثات حول برنامج لتخصيب اليورانيوم المتنازع عليه قبل الحرب التي استمرت 12 يوما في يونيو الماضي، والتي بدأتها بغارات جوية على إيران، وقصفت خلالها القوات الأمريكية ثلاثة مواقع نووية إيرانية.ومنذ الحرب، وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود حتى مع إصرار الطرفين على أنهما لا يزالان منفتحين على التوصل إلى اتفاق.