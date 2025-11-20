الصفحة الرئيسية
إيران تعلن تأييدها التوصل إلى اتفاق نووي بشرط
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-547635-638992587675646985.jpg
طهران تبلغ وكالة الطاقة الذرية بإلغاء اتفاق القاهرة
دوليات
2025-11-20 | 13:01
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
298 شوهد
أعلنت
وزارة الخارجية الإيرانية
، مساء الخميس، أنها أبلغت
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
بإلغاء اتفاق القاهرة. الذي تضمن التعاون بين الجانبين.
وقالت الخارجية الإيرانية، "قرار
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
ضدنا يشكل ضربة لاستقلالها ومكانتها ويجعلها أداة سياسية"، مردفة "قرار الوكالة غير مسؤول وغير مبرر ويتعارض مع مبادئها ومبادئ
مجلس الأمن الدولي
".
وأضافت "قرار الوكالة الدولية ضدنا استغلال أمريكي وأوروبي واضح للوكالة لتحقيق أهداف سياسية"، كاشفة "أبلغنا الوكالة الدولية رسميا بإلغاء اتفاق القاهرة وسنقوم بإجراءات أخرى ردا على القرار".
وأصدر
مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية
(يضم 35 دولة)، قرارا الخميس، يطالب
إيران
بالكشف "فورا" عن حالة مخزونها من اليورانيوم المخصب ومواقعها الذرية التي تعرضت للقصف.
وفي أيلول 2025، وقع
وزير الخارجية الإيراني
عباس عراقجي
، والمدير العام للوكالة
الدولية للطاقة
الذرية
رافائيل غروسي
، اتفاقا بشأن التعاون بين
طهران
والوكالة، وذلك بمقر
وزارة الخارجية المصرية
في العاصمة القاهرة.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
