طهران تبلغ وكالة الطاقة الذرية بإلغاء اتفاق القاهرة

وقالت الخارجية الإيرانية، "قرار ضدنا يشكل ضربة لاستقلالها ومكانتها ويجعلها أداة سياسية"، مردفة "قرار الوكالة غير مسؤول وغير مبرر ويتعارض مع مبادئها ومبادئ ".

وأضافت "قرار الوكالة الدولية ضدنا استغلال أمريكي وأوروبي واضح للوكالة لتحقيق أهداف سياسية"، كاشفة "أبلغنا الوكالة الدولية رسميا بإلغاء اتفاق القاهرة وسنقوم بإجراءات أخرى ردا على القرار".

وأصدر (يضم 35 دولة)، قرارا الخميس، يطالب بالكشف "فورا" عن حالة مخزونها من اليورانيوم المخصب ومواقعها الذرية التي تعرضت للقصف.





وفي أيلول 2025، وقع ، والمدير العام للوكالة الذرية ، اتفاقا بشأن التعاون بين والوكالة، وذلك بمقر في العاصمة القاهرة.