قالت متحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية، اليوم الخميس، إن تل أبيب تتوقع استمرار حصولها على أسلحة أمريكية أكثر تطورا، وذلك في رد على سؤال بشأن اعتزام بيع طائرات "إف-35" للسعودية.





وأضافت: "تحقق ذلك بالأمس، ويتحقق اليوم، ويعتقد (بنيامين نتنياهو) أنه سيتحقق غدا وفي المستقبل".



وتعد تصريحات المتحدثة أول تعليق رسمي من الحكومة الإسرائيلية على صفقة الطائرات للسعودية، والتي أعلن عنها الرئيس الأمريكي في وقت سابق من الأسبوع، خلال زيارة ولي السعودي إلى . وأوضحت شوش بيدروسيان للصحفيين قائلة: "هناك اتفاق قديم بين وإسرائيل على أن تظل متفوقة من الناحية النوعية عندما يتعلق الأمر بدفاعها".

وإسرائيل هي الوحيدة في الشرق الأوسط التي تشغل الطائرة إف-35، ويضمن لإسرائيل "تفوقا عسكريا نوعيا" في المنطقة.



وفي هذا السياق، نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الطائرات التي ستباع للسعودية لن تتمتع بمميزات، مثل أنظمة أسلحة متطورة ومعدات حرب إلكترونية، الموجودة في المقاتلات التي تحصل عليها إسرائيل.