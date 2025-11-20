روسيا تعلن تحرير مدينة كوبيانسك

وقال غيراسيموف لبوتين خلال زيارته أحد نقاط القيادة لمجموعة "زاباد": "تشكيلات مجموعة 'زاباد' (الغرب) العسكرية حررت مدينة كوبيانسك وتواصل تدمير التشكيلات الأوكرانية المحاصرة على الضفة اليسرى لنهر أوسكول".وردا على سؤال توضيحي من : "إذن، هل انتهى كل شيء؟ اكتمل بالكامل؟"، أجاب القائد بالإيجاب.وأكد رئيس للقوات المسلحة الروسية أن تشكيلات ووحدات مجموعة القوات الموحدة لروسيا ستواصل تنفيذ مهام تحرير جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.كما قال غيراسيموف: "ستواصل تشكيلات ووحدات مجموعة القوات الموحدة تنفيذ مهام تحرير جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون وفقا للمخطط المعتمد".