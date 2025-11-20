البيت الأبيض يكشف عن "محادثات جيدة" مع موسكو وكييف

أعلن مساء اليوم الخميس، أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف ووزير الخارجية يجريان محادثات جيدة مع كل من وأوكرانيا بشأن خطة السلام الأمريكية المقترحة.

وقالت المتحدثة باسم كارولين ليفيت خلال مؤتمر صحفي: "دعوني أوضح لكم الوضع الحقيقي. منذ اليوم الأول، وحتى خلال الحملة الانتخابية، أوضح الرئيس بشكل لا لبس فيه أنه يريد أن يرى نهاية هذا الصراع في أوكرانيا. وهو يزداد استياء من كلا طرفيه بسبب رفضهما التوصل إلى اتفاق سلمي".

وأضافت: "الرئيس ترامب يدعم خطة مكونة من 28 بندا لإنهاء الأزمة الأوكرانية. لن أناقش تفاصيل الخطة أمامكم الآن، لكن الرئيس يؤيدها ويعتقد أنها خطة جيدة لكل من أوكرانيا وروسيا، وينبغي أن تكون مقبولة للطرفين".



وتابعت المتحدثة باسم البيت الأبيض: " ستيف ويتكوف والوزير عملا بهدوء على الخطة طوال الشهر الماضي. إنهما يتفاعلان مع كلا الطرفين – وأوكرانيا – على قدم المساواة لفهم ما يمكن أن تقبله هاتين الدولتين لتحقيق سلام طويل الأمد ومستدام. هذا هو النهج المتبع في المفاوضات السلمية، أليس كذلك؟".



وأكدت ليفيت أن ممثلي "يعملون مع كلا الجانبين"، مشيرة إلى أن "هذه المفاوضات مستمرة".