إيران تعلن تأييدها التوصل إلى اتفاق نووي بشرط

وقال عراقجي في تصريحات صحافية، "نؤيد التوصل إلى اتفاق نووي بشرط أن يكون عادلا ومتوازنا".

وأضاف "عندما تتحدث عن اتفاق فإنها ترغب في فرض ما تريده"، مردفا "مستعدون للمضي قدما نحو اتفاق لكن لسنا مستعدين لتلقي الإملاءات".

وتابع عراقجي "مستعدون أكثر مما كنا عليه في الحرب السابقة مع "، مضيفا "مستعدون بالكامل لأي هجوم لكن استعدادنا لا يعني أننا نريد الحرب".

وأعلنت ، مساء اليوم الخميس، أنها أبلغت بإلغاء اتفاق القاهرة.



وفي أيلول 2025، وقع ، والمدير العام للوكالة الذرية ، اتفاقا بشأن التعاون بين والوكالة، وذلك بمقر في العاصمة القاهرة.