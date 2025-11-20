اتفاق مصري إماراتي بشأن تطورات السودان

ووفق ، تناول الاتصال بين الوزيرين "تطورات الأوضاع في في إطار الجهود التي تضطلع بها الرباعية الدولية، واتفقا على مواصلة التنسيق والتشاور بين القاهرة وأبوظبي خلال المرحلة المقبلة دعما لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة".كما تناولت الاتصال تطورات الأوضاع في قطاع ، وشدد الوزير المصري على أهمية تنفيذ قرار الأخير بشأن غزة، وضرورة تمكين قوة تثبيت الاستقرار الدولية من الاضطلاع بالمهام الموكلة إليها دعما لترسيخ وقف إطلاق النار، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.واستعرض ، وفق البيان، الجهود المصرية المتواصلة لتثبيت اتفاق للسلام وتنفيذ بنوده كافة، مشيرا إلى التحضيرات الجارية لعقد للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة بهدف حشد الجهود الإقليمية والدولية لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق والتخفيف من معاناته الإنسانية.