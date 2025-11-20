نتنياهو يتحدث عن اتفاق أمني مع سوريا

اعتبر الإسرائيلي أن لدى نفس مصلحة وربما أكثر في التوصل لاتفاق أمني.

وقال نتنياهو في مقابلة مع قناة "أبو علي إكسبريس" بخصوص الاتفاق مع : "من الأفضل أن يكون هناك اتفاق مع سوريا.. لدى سوريا نفس المصلحة التي لإسرائيل وربما أكثر في التوصل إلى اتفاق أمني معنا".

وأضاف نتنياهو أن قوية وحازمة، ولكن "مبادئ الدفاع عن حدودنا وعن أصدقائنا ستُحفظ في جميع الأحوال، سواء باتفاق أو بدون اتفاق".

وكان نتنياهو قد قام بزيارة استفزازية للمنطقة العازلة في سوريا أمس الأربعاء، برفقة ومسؤولين أمنيين وعسكريين.

من جهتها، دانت ، الزيارة التي أجراها نتنياهو إلى منطقة في الجنوب السوري، مؤكدة أنها "تمثل انتهاكا خطيرا لسيادة سوريا ووحدة أراضيها". كما استنكرت هذه الزيارة، واعتبرتها "مقلقة".

يشار إلى أن "القناة 12" العبرية قالت نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، مساء الأربعاء، إن احتمالات التوصل إلى اتفاق أمني مع سوريا تراجعت بشكل كبير.