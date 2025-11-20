الصفحة الرئيسية
غارقة منذ ثلاثة قرون.. علماء يقتربون من اكتشاف كنز سفينة
زيلينسكي يوافق على التفاوض بشأن خطة ترامب للسلام
زيلينسكي يوافق على التفاوض بشأن خطة ترامب للسلام
دوليات
2025-11-20 | 16:31
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
183 شوهد
أبلغ الرئيس الأوكراني
فلاديمير زيلينسكي
وزير
الجيش الأمريكي
دان دريسكول، بأنه على استعداده للعمل مع
إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
بشأن خطتها الجديدة للسلام في أوكرانيا.
وتطلب الخطة من أوكرانيا تقديم تنازلات هائلة، بما في ذلك تسليم أراض تسيطر عليها أوكرانيا حاليا لروسيا. لكن بدلا من رفضها بشكل قاطع، وافق
زيلينسكي
على التفاوض، وقال مكتبه إنه يتوقع مناقشتها مع الرئيس
ترامب
في الأيام المقبلة.
وقال مسؤول أمريكي إن زيلينسكي ودريسكول "اتفقا على جدول زمني مكثف للتوقيع"، كما ذكر مكتب زيلينسكي في بيان أن رئيس نظام
كييف
"حدد المبادئ الأساسية التي تهم شعبنا، وبناء على اجتماع اليوم، اتفق الطرفان على العمل على أحكام الخطة بطريقة تؤدي إلى نهاية عادلة للحرب".
وكان وفد دريسكول يخطط في الأصل للسفر إلى أوكرانيا لمناقشة التكنولوجيا العسكرية والاستراتيجية، قبل أن يطلب
البيت الأبيض
منه المساعدة على "بدء المفاوضات" مع زيلينسكي نيابة عن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف ووزير الخارجية
ماركو روبيو
، كما قال مسؤول أمريكي ثان.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
ترامب يعلن موافقة نتنياهو على خطة السلام بالشرق الأوسط
13:28 | 2025-09-29
زيلينسكي يتوقع "خطة سلام" خلال أيام
13:01 | 2025-10-27
ملك الأردن: توافق كبير على خطة ترامب بشأن غزة
09:48 | 2025-09-28
أردوغان يعلق على موافقة حماس لخطة ترامب: أثبتت أنها تريد السلام
08:47 | 2025-10-04
زيلينسكي
خطة ترامب
إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
فلاديمير زيلينسكي
الجيش الأمريكي
دونالد ترامب
البيت الأبيض
إدارة الرئيس
ماركو روبيو
فلاديمير
لقطة لم تُسلط عليها الأضواء.. خطة عراقية عبقرية غيّرت مصير مباراة الإمارات!
رياضة
32.8%
04:40 | 2025-11-19
لقطة لم تُسلط عليها الأضواء.. خطة عراقية عبقرية غيّرت مصير مباراة الإمارات!
04:40 | 2025-11-19
بين الحسد والمرض.. ناشطون يكشفون سبب وفاة نجل "أبو جنة"
محليات
29.19%
09:25 | 2025-11-20
بين الحسد والمرض.. ناشطون يكشفون سبب وفاة نجل "أبو جنة"
09:25 | 2025-11-20
موجات مطرية.. ماذا يخبئ لنا الموسم الشتوي الحالي؟
محليات
23.43%
09:12 | 2025-11-19
موجات مطرية.. ماذا يخبئ لنا الموسم الشتوي الحالي؟
09:12 | 2025-11-19
مدرب منتخبنا الوطني يغادر إلى سويسرا
رياضة
14.57%
12:38 | 2025-11-19
مدرب منتخبنا الوطني يغادر إلى سويسرا
12:38 | 2025-11-19
علناً
شروط الولاية الثانية للسوداني - علناً م٤ - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-20
علناً
شروط الولاية الثانية للسوداني - علناً م٤ - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-20
هنادي وليان
تساقط الشعر الأسباب الخفية التي لا ننتبه لها! - هنادي وليان - الحلقة ١١ | 2025
15:00 | 2025-11-20
هنادي وليان
تساقط الشعر الأسباب الخفية التي لا ننتبه لها! - هنادي وليان - الحلقة ١١ | 2025
15:00 | 2025-11-20
Celebrity
الشاعر علي رياض - Celebrity م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-20
Celebrity
الشاعر علي رياض - Celebrity م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-20
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-20
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-20
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٢ الى ٢٨ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-11-20
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٢ الى ٢٨ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-11-20
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-20
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-20
Live Talk
العلاقة بين حب الموسيقى وتكوين شخصية الفنان - Live Talk - الحلقة ١٦٤ | 2025
10:30 | 2025-11-20
Live Talk
العلاقة بين حب الموسيقى وتكوين شخصية الفنان - Live Talk - الحلقة ١٦٤ | 2025
10:30 | 2025-11-20
ناس وناس
باب المعظم بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦١ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-20
ناس وناس
باب المعظم بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦١ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-20
مايك السومرية
الشاعر ضياء الميالي - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٣ | season 1
15:00 | 2025-11-19
مايك السومرية
الشاعر ضياء الميالي - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٣ | season 1
15:00 | 2025-11-19
من الأخير
الإطار يراجع المنيو الامريكي - من الأخير م٢ - حلقة ٨٨ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-19
من الأخير
الإطار يراجع المنيو الامريكي - من الأخير م٢ - حلقة ٨٨ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-19
علناً
شروط الولاية الثانية للسوداني - علناً م٤ - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-20
علناً
شروط الولاية الثانية للسوداني - علناً م٤ - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-20
هنادي وليان
تساقط الشعر الأسباب الخفية التي لا ننتبه لها! - هنادي وليان - الحلقة ١١ | 2025
15:00 | 2025-11-20
هنادي وليان
تساقط الشعر الأسباب الخفية التي لا ننتبه لها! - هنادي وليان - الحلقة ١١ | 2025
15:00 | 2025-11-20
Celebrity
الشاعر علي رياض - Celebrity م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-20
Celebrity
الشاعر علي رياض - Celebrity م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-20
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-20
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-20
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٢ الى ٢٨ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-11-20
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٢ الى ٢٨ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-11-20
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-20
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-20
Live Talk
العلاقة بين حب الموسيقى وتكوين شخصية الفنان - Live Talk - الحلقة ١٦٤ | 2025
10:30 | 2025-11-20
Live Talk
العلاقة بين حب الموسيقى وتكوين شخصية الفنان - Live Talk - الحلقة ١٦٤ | 2025
10:30 | 2025-11-20
ناس وناس
باب المعظم بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦١ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-20
ناس وناس
باب المعظم بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦١ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-20
مايك السومرية
الشاعر ضياء الميالي - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٣ | season 1
15:00 | 2025-11-19
مايك السومرية
الشاعر ضياء الميالي - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٣ | season 1
15:00 | 2025-11-19
من الأخير
الإطار يراجع المنيو الامريكي - من الأخير م٢ - حلقة ٨٨ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-19
من الأخير
الإطار يراجع المنيو الامريكي - من الأخير م٢ - حلقة ٨٨ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-19
غارقة منذ ثلاثة قرون.. علماء يقتربون من اكتشاف كنز سفينة
17:06 | 2025-11-20
نتنياهو يتحدث عن اتفاق أمني مع سوريا
16:05 | 2025-11-20
اتفاق مصري إماراتي بشأن تطورات السودان
15:30 | 2025-11-20
إيران تعلن تأييدها التوصل إلى اتفاق نووي بشرط
15:09 | 2025-11-20
البيت الأبيض يكشف عن "محادثات جيدة" مع موسكو وكييف
14:33 | 2025-11-20
روسيا تعلن تحرير مدينة كوبيانسك
14:10 | 2025-11-20
