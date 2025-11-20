زيلينسكي يوافق على التفاوض بشأن خطة ترامب للسلام

وتطلب الخطة من أوكرانيا تقديم تنازلات هائلة، بما في ذلك تسليم أراض تسيطر عليها أوكرانيا حاليا لروسيا. لكن بدلا من رفضها بشكل قاطع، وافق على التفاوض، وقال مكتبه إنه يتوقع مناقشتها مع الرئيس في الأيام المقبلة.وقال مسؤول أمريكي إن زيلينسكي ودريسكول "اتفقا على جدول زمني مكثف للتوقيع"، كما ذكر مكتب زيلينسكي في بيان أن رئيس نظام "حدد المبادئ الأساسية التي تهم شعبنا، وبناء على اجتماع اليوم، اتفق الطرفان على العمل على أحكام الخطة بطريقة تؤدي إلى نهاية عادلة للحرب".وكان وفد دريسكول يخطط في الأصل للسفر إلى أوكرانيا لمناقشة التكنولوجيا العسكرية والاستراتيجية، قبل أن يطلب منه المساعدة على "بدء المفاوضات" مع زيلينسكي نيابة عن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف ووزير الخارجية ، كما قال مسؤول أمريكي ثان.