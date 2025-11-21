زلزال قوي يضرب بنغلاديش ويتسبب في نزوح جماعي للسكان

وذكر لأبحاث علوم الأرض أن زلزالًا بقوة 5.7 درجة ضرب بنغلاديش اليوم الجمعة، موضحًا أن الهزة سُجّلت على عمق عشرة كيلومترات فقط، ما جعل تأثيرها ملحوظًا في عدد من المناطق.ووفقًا للسلطات المحلية، فقد شعر سكان الولايات الشرقية القريبة من الحدود مع بنغلاديش بالهزة الأرضية، دون ورود تقارير فورية عن وقوع خسائر مادية أو بشرية.وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن وقع في مدينة نارسينجدي، على مسافة تقدر بحوالي 40 كيلومترًا من العاصمة ، وهي المسافة التي ساهمت في وصول الاهتزازات بوضوح إلى المدينة.ونقل شهود أن موجة الذعر دفعت السكان في داكا إلى مغادرة منازلهم على عجل، فيما اهتزت بعض المباني لساعات قصيرة، وتعرضت عدد من الهياكل المؤقتة للانهيار نتيجة قوة الاهتزاز.