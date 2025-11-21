مصر.. ما حقيقة إيقاف ياسمين الخطيب عن العمل ؟

وكان قد أصدر بياناً قال فيه: "وافق لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس ، على توصية برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، بإلزام كل الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام القانون الرقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨، بمنع ظهور ، لمدة ثلاثة أشهر من تاريخه، مع توجيه الإنذار للحساب المسمّى (بسمة وهبة)، على موقع التواصل الاجتماعي (إنستغرام)، بشأن ما تضمنته إحدى التدوينات من مخالفة للقانون".وأضاف: "كما وافق المجلس على إلزام كل الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام القانون الرقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨، بمنع ظهور ، لمدة ثلاثة أشهر من تاريخه، مع توجيه الإنذار للحساب المسمّى (ياسمين الخطيب)، على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، بشأن ما تضمنته إحدى التدوينات من مخالفة للقانون".من ناحيتها، فجّرت نقابة الإعلاميين مفاجأة بشأن قرار إيقاف ياسمين عن العمل، حيث أكدت النقابة أنه لم يصدر عنها أي قرار بمنع الخطيب من ممارسة العمل الإعلامي.وأوضحت نقابة الإعلاميين في ردّها على ما تم تداوله، أنها لم تُصدر قراراً رسمياً بإيقاف ياسمين الخطيب عن العمل، مؤكدةً أنها لا تزال تملك حق ممارسة نشاطها الإعلامي بشكل طبيعي، سواء من خلال تقديم البرامج أو الظهور الإعلامي على مختلف المنصات.كما علّقت ياسمين الخطيب، على قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بإيقافها عن العمل لمدة ثلاثة شهور، حيث قالت عبر حسابها الخاص في " ": "لم يتم إخطاري أو إخطار قناة "الشمس" بوقفي عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، الخبر نشره المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام من خلال صفحته في "فيسبوك" فقط.