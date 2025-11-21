تحذيرات من السفر الى 21 دولة بينها العراق

وجاء في بيان الدائرة الذي اطلعت عليه ، ان "تحذيرات صدرت من السفر بمستويات من 1 إلى 4، بمعنى يمنع السفر، بناءً على الظروف المحلية وقدرتنا المحدودة على مساعدة الأمريكيين هناك".وأضافت ان "هذه الأماكن خطيرة، وقد تُعرّض نفسك لخطر شديد بزيارتها".تحذيرات السفر للدول التالية:بوركيناجمهوريةهايتيليبياماليالنيجرالشماليةالصومالجنوبالسودانأوكرانيافنزويلا