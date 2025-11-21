وزير الخارجية الإيراني: أصبحنا أكثر استعدادا لخوض حرب جديدة مع إسرائيل

وأضاف: "لقد تعلمنا العديد من الدروس خلال حرب الأيام الاثني عشر. لقد فهمنا نقاط ضعفنا ونقاط قوتنا، ونقاط ضعف الإسرائيليين. عملنا على جميع هذه النقاط، ونحن مستعدون تماما، بل أفضل مما في المرة السابقة".وموضحا: "هذا لا يعني أننا نريد الحرب. كما تعلمون، أفضل طريقة لمنع الحرب هي أن تكون مستعدا لها. ونحن مستعدون تماما ولا أعتقد أنهم سيجرؤون على تكرار الخطأ نفسه والتجربة الفاشلة ذاتها".ولدى سؤاله: "هل شعبكم مستعد؟ كان لافتا في الحرب الماضية أن الإيرانيين، على عكس الإسرائيليين، لم تكن لديهم ملاجئ يذهبون إليها. كانت هناك تحذيرات قليلة جدا. كانت سماؤكم مكشوفة. ما هي الضمانات التي يمكن أن تقدموها لشعبكم بأنهم محميون هذه المرة؟"، أجاب قائلا: "كما قلت، لقد تعلمنا الدرس".