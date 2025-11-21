زلزال بقوة 4.1 درجات يضرب خراسان

وقال لإدارة الأزمات في الشمالية علي غودرزي: إن "الزلزال الذي بلغت قوته 4.1 درجات تسبب بهز مدينة كرمه صباح اليوم الجمعة ولم يسفر عن أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات".وأضاف: "فور وقوع الزلزال، وُضعت فرق الإغاثة والإنقاذ التابعة لجمعية في المحافظة في حالة تأهب قصوى، وأُرسلت فرق تقييم إلى موقع الزلزال لتقييم الوضع في المناطق المتضررة"، مشيرا الى أن "فرق الإغاثة التابعة للهلال الأحمر في المحافظة قامت بمراقبة ثماني قرى حول ، ولم تُبلغ عن أي أضرار في أي منها".