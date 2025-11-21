عمليات إسرائيلية في سوريا

وأوضح بيان صادر عن الجيش أن لواء "رأس الرمح" (اللواء 55)، وهو لواء احتياطي، جرى تجنيده مجددا خلال الأشهر الأخيرة، ويؤدي حاليا مهامه في منطقة جنوب تحت قيادة الفرقة 210.وأشار البيان إلى أن "هدف هذه العمليات هو "الدفاع الاستباقي لضمان أمن مواطني ، ولا سيما سكان مرتفعات الجولان"، مضيفا أن "القوات نفذت عملية بحث وتمشيط واسعة أسفرت عن اكتشاف وسائل قتالية متنوعة، من بينها أجزاء صواريخ وقاذفات "آر بي جي" (RPG)".وأكد الجيش أن جميع هذه المعدات "تم تدميرها فور اكتشافها"، مشيرا إلى أن قوات الفرقة 210 لا تزال منتشرة في المنطقة.ورافق البيان مجموعة من الصور تُظهر العتاد العسكري الذي تم العثور عليه وتدميره خلال العمليات.