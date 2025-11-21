ايران تحمل أمريكا والترويكا الأوروبية مسؤولية القضاء على "اتفاقية القاهرة"

وقال ، اليوم الجمعة، في منشور على منصة "إكس"، "كما هوجمت الدبلوماسية من قبل والولايات المتحدة (حرب الـ12 يوماً)، في يونيو، قُضي أيضاً على اتفاقية القاهرة على يد والدول الأوروبية الثلاث".يأتي ذلك بعد يوم واحد فقط، من إصدار التابع للأمم المتحدة قراراً، يطالب بالكشف "فوراً"، عن حالة مخزونها من اليورانيوم المخصب. وإعلان إلغاء الاتفاقية على إثره.ووقعت إيران والوكالة الذرية في القاهرة، في 10 سبتمبر (أيلول) الماضي، اتفاقاً لاستئناف التعاون الفني بين الجانبين، ومنها الإجراءات العملية لعودة أنشطة تفتيش المنشآت النووية، وسط تحذيرات إيرانية من أن تطبيق عقوبات يعني نهاية "الخطوات العملية" المنصوص عليها في الاتفاق.