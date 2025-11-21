قبل نهاية العام.. ترامب يريد غلق ملف الحرب الروسية الاوكرانية

وذكرت مصادر الشبكة: "بعض المسؤولين الأمريكيين يؤكدون أن الإدارة تريد أن ينجز الطرفان اتفاقا بحلول نهاية هذا العام".وأعلن أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف ووزير الخارجية يجريان محادثات مع وأوكرانيا حول خطة السلام المذكورة.من جانبه، نفى المتحدث باسم الكرملين وجود أي معلومات رسمية لدى روسيا حول "خطة السلام التي يقترحها "، مؤكدا أن لم تتلق أي إخطار رسمي بهذا الموضوع، ولم تناقش محتوياته، ولا تمتلك أي تأكيدات حول المواعيد المذكورة عبر وسائل الإعلام.