بوتين يعلق على خطة أمريكا بشأن اوكرانيا: مستعدون لمناقشتها بشكل مفصل

وقال في تصريحات صحفية، "مستعدون لمناقشة الخطة الأمريكية بشكل مفصل"، مضيفا "بحثنا خطة ترمب بشكل عام قبل قمة ألاسكا، حيث طلب منا الجانب الأمريكي تقديم تنازلات ومرونة أكثر".واكد ان "الخطة الأمريكية للتسوية في أوكرانيا لم تناقش بشكل علني"، مشيرا إلى ان "حل الصراع مع أوكرانيا بالطرق السلمية يتطلب نقاشا موضوعيا ومفصلا".