الرئيس اللبناني يؤكد جاهزية الجيش لتسلم النقاط المحتلة في الجنوب

دوليات

2025-11-21 | 13:50
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
الرئيس اللبناني يؤكد جاهزية الجيش لتسلم النقاط المحتلة في الجنوب
82 شوهد

اكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الجمعة، جاهزية الجيش لتسلم النقاط المحتلة في الجنوب.

وقال عون، ان "الجيش اللبناني جاهز لتسلم النقاط المحتلة في الجنوب"، مشيراً الى انه "أطلق مبادرة تأكيد استعداد الدولة للتقدم بجدول زمني واضح حول جاهزية الجيش لتسلم النقاط المحتلة".

واكمل: "تتعهد الدولة اللبنانية بأنها المسؤولة الوحيدة عن أمن الحدود وأراضيها كافة، وجاهزون للتفاوض برعاية أممية أو أميركية أو دولية مشتركة على أي اتفاق لوقف نهائي للاعتداءات".
وتابع: "المبادرة تتضمن تولي الدول الشقيقة والصديقة تحديد مواعيد واضحة لآلية دولية لدعم الجيش".

>> تابع قناة السومرية على منصةX 
