صدمة مدوية في إسرائيل.. موقع مجهول ينشر قائمة "أهداف للاغتيال"

وحسب ما ذكرت صحيفة " "، نشر موقع إلكتروني مجهول يدعى "حركة العقاب من أجل العدالة" (The Punishment For Justice Movement) تهديدات خطيرة ومحددة باغتيال كبار الأكاديميين الإسرائيليين، معتبرا أنهم "مجرمون ومتعاونون مع جيش الاحتلال"، و"ناشرون لأسلحة الدمار الشامل للجيش الإسرائيلي"، و"متورطون في قتل الأطفال الفلسطينيين".ووفقا للصحيفة، فإن الموقع، الذي يبدو أنه يدار من أو أخرى، يتضمن دعوات للعنف، وعروضا لمكافآت مالية لمنفذي الاعتداءات، وحتى تفاصيل اتصال بممثلين إقليميين - وهو أمر لم يشاهد له مثيل من قبل بهذا الحجم والصراحة تجاه الأكاديميين الإسرائيليين. وهناك تخوف في من أن تقف وراء هذا الموقع. في حين أنه بعد حوالي ساعتين من كشف موقع "Ynet" للتهديدات المنشورة، تم حظر الوصول إليه.وجاء في نص الموقع، من بين أمور أخرى: "بدلا من استخدام العلم لخدمة الإنسانية، يستخدم هؤلاء القتلة معرفتهم لقتل الأبرياء والأطفال عن طريق نشر أسلحة الدمار الشامل للجيش الإسرائيلي. لقد تلقى كل هؤلاء الأشخاص تحذيرات خلال الأشهر الماضية لوقف أنشطتهم الإجرامية. ولأنهم رفضوا، فقد تم اختيارهم كأهداف مشروعة للحركة".ودعا الموقع صراحة الجماعات المسلحة والمنظمات "غير الحكومية" للانضمام إلى "معاقبة" العلماء، ويَعِد بـ "مكافآت مالية سخية" للمنفذين. كما توجه مباشرة إلى المواطنين الإسرائيليين ويقدم لهم "مكافأة مضاعفة" إذا ساعدوا في "وقف إراقة الدماء".واحتوى الموقع، وفق "يديعوت أحرونوت"، على تبويب بعنوان "أهداف خاصة" (Special Targets) تظهر فيه أسماء وصور عشرات من كبار الباحثين الإسرائيليين في مجالات الكيمياء والفيزياء والهندسة والطب - بعضهم لديه علاقات معروفة بالصناعة الأمنية. وإلى جانب أسمائهم، تظهر تفاصيل مثل العنوان ورقم الهوية ورقم الهاتف. وفي بعض الحالات، نُشرت صور لجوازات سفر وتأشيرات أمريكية لأكاديميين إسرائيليين، ومن غير الواضح من أين أُخذت.وحتى لو كانت بعض التفاصيل المنشورة غير صحيحة أو غير دقيقة تماما، فإن مجرد النشر يعرّض الأكاديميين لخطر حقيقي، خاصة عند السفر إلى الخارج.وأوضحت الصحيفة أن "هذه هي الحالة الأولى التي تظهر فيها قائمة مفصلة لأهداف أكاديميين إسرائيليين مع دعوة علنية لتنفيذ هجمات وتقديم مكافآت مالية - وهي ظاهرة تذكّر بأنماط عمل التنظيمات الإرهابية الجهادية، ولكنها تُقدَّم هذه المرة تحت "حركة دولية" ناطقة باللغة ".وشملت القائمة شخصيات بارزة جدا في الأوساط الأكاديمية الإسرائيلية زعم إنهم متورطون في "قتل الأطفال الفلسطينيين"، ومن بينهم: داني حاييموفيتش، بن غوريون ورئيس لجنة رؤساء الجامعات، والبروفيسور إليعازر رابينوفيتش من الجامعة العبرية، الذي كان ممثل إسرائيل في مسرّع الجسيمات في ، وأحد أشهر الفيزيائيين النوويين الإسرائيليين في العالم، وعشرات آخرين.كما ذُكرت أيضا شيكما بريسلر، وهي فيزيائية وباحثة في معهد وايزمان للعلوم، وتشارك في أبحاث مسرّع الجسيمات في منظمة CERN، وتُعرف كإحدى قائدات الاحتجاج ضد الإصلاح القضائي. يقدم الموقع مكافأة مالية قدرها 2,000 دولار لمن يعلّق لافتات أمام منزل بريسلر؛ و 20,000 دولار (قابلة للتفاوض) لمن يحرق سيارتها ومنزلها؛ و 100,000 دولار لمن "يغتال الهدف"، حسب ما جاء في "يديعوت أحرونوت".بالإضافة إلى 40 "هدفا خاصا"، كما تمت تسميتهم، نشر الموقع أيضا مئات الأسماء الإضافية لأكاديميين وعلماء – بمن فيهم طلاب – مع قائمة أسعار تبلغ 50,000 دولار مقابل اغتيال كل منهم. وفي هذه الحالة أيضا، نُشرت في بعض الحالات عناوين وأرقام هويات وأرقام هواتف هؤلاء الإسرائيليين.واستخدم الموقع وسائل عالية لحماية البيانات (مثل استخدام أسماء مستعارة ونظام مشفر) وينشر أسماء من يصفهم بـ "رؤساء الأقسام الإقليمية" لديه: إلياهو، ليام، غاريث، أندرو، وبرنارد.وتم إبلاغ الإسرائيلية بالموقع، والموضوع قيد فحص مُتسارع من قبل والموساد. وقد أُرسلت بالفعل توجيهات عاجلة إلى كبار المحاضرين في الجامعات الرائدة في إسرائيل لزيادة اليقظة، وتجنب نشر خطط السفر إلى الخارج، والإبلاغ عن أي حادث غير عادي.وصرحت مصادر مطلعة على الأمر لـ"يديعوت أحرونوت" بأن: "هذه تمثل تصعيدا خطيراً للغاية في التهديدات ضد المواطنين الإسرائيليين.وحتى لو كانت هذه 'منظمة' افتراضية في الوقت الحالي، فإن مجرد الدعوة العلنية للإيذاء الجسدي وعرض المكافآت يحولها إلى تهديد حقيقي يتطلب معالجة فورية".من جهته، قال البروفيسور دانييل حاييموفيتش، رئيس جامعة بن غوريون في النقب ورئيس لجنة رؤساء الجامعات، والذي أُدرج في قائمة "أهداف الاغتيال": "أنا قلق بشكل خاص بشأن الخطاب المتطرف الذي يشجع على العنف. أثق في أن الأجهزة الأمنية في البلاد وفي الدول المتحضرة ستعرف كيفية التعامل مع هذا الحادث".وأوضحت لجنة رؤساء الجامعات البحثية في بيان: "نشهد تصعيدا خطيرا ومروعا، حيث يقوم موقع إنترنت بوضع علامات على الأكاديميين ويستبيح دماءهم عبر 'قائمة أسعار' تقدم مقابل حرق السيارات، والإيذاء الجسدي، وحتى القتل.لقد تم نقل هذه المعلومات الخطيرة على الفور للمعالجة العاجلة من قبل الشاباك، والشرطة الإسرائيلية، ومنظومة السايبر الوطنية، انطلاقاً من فهم بأن هذا تهديد حقيقي وملموس لا يحتمل التأخير".وأردف البيان: "إن الواقع الحالي، حيث يقترن التحريض الجامح من الداخل ضد الباحثين وأعضاء هيئة التدريس بموجة معاداة السامية وكراهية إسرائيل من الخارج، يخلق مزيجاً ساماً وقاتلاً قد ينتهي، لا قدر الله، بإيذاء أرواح بشرية.إن الكتابة على الحائط واضحة. نطالب الأجهزة الأمنية باتخاذ إجراءات صارمة ضد المشغلين وإغلاق الموقع فوراً، وندعو في الوقت نفسه قيادة الدولة إلى إظهار المسؤولية ووقف خطاب الكراهية والتحريض الموجه ضد الأكاديميا الإسرائيلية فوراً، قبل فوات الأوان".وقال المجلس للتعليم العالي ولجنة التخطيط والميزانية إنهما "يعبران عن صدمة عميقة ويدينان بشكل لا لبس فيه أي محاولة لردع أو تهديد أو إيذاء الباحثين والباحثات الإسرائيليين.هذا يمثل تجاوزا خطيرا لكل معيار أخلاقي وقيمي وعام وتهديدا حقيقيا للحرية الأكاديمية - وهي حجر الزاوية في أي مجتمع ديمقراطي والمجتمع العلمي العالمي.ندعو جميع الباحثين والمؤسسات الأكاديمية في العالم للانضمام إلى الإدانة الصارمة والواضحة لظاهرة العنف والتهديدات ضد العلماء".وصرحت الرابطة الوطنية للطلاب والطالبات: "الرابطة مصدومة وتدين بشدة نشر 'قائمة الاغتيالات' وعرض المكافآت المالية لاغتيال الأكاديميين والعلماء والطلاب الإسرائيليين. نرى في هذا محاولة إرهابية موجهة وخطيرة، تستخدم أساليب التنظيمات الإرهابية وتمثل تصعيداً خطيراً للغاية في التهديدات ضد المجتمع الأكاديمي الإسرائيلي.لن نسمح للعنف وتهديدات القتل، الموجهة إلى كبار الباحثين، بشل البحث وحرية التعبير في إسرائيل.ندعو الحكومة، الشاباك، ، ومنظومة السايبر الوطنية للعمل فوراً ومحاسبة مشغلي الموقع بالكامل".