ضحايا ودمار بانفجار بمصنع كيميائي في باكستان

وجاء الانفجار حوالي الساعة 5:30 صباحا بالتوقيت المحلي في مدينة فيصل آباد الصناعية، مما أطلق حريقا هائلا امتد بسرعة عبر أقسام المصنع.وأدت قوة الانفجار إلى انهيار جدران وأسقف عدد من المنازل المجاورة، وكان معظم الضحايا من سكان تلك المنازل، وفقا للشرطة.على إثر ذلك، نقل المصابون إلى مستشفى قريب، حيث أعلنت المستشفى أن عددا منهم في حالة حرجة.ولا تزال عمليات البحث والإنقاذ جارية وسط مخاوف من ارتفاع عدد الضحايا، حيث يعتقد أن عديدا من الأشخاص لا يزالون عالقين داخل أنقاض المصنع.