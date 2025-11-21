الصفحة الرئيسية
غارقة منذ ثلاثة قرون.. علماء يقتربون من اكتشاف كنز سفينة
ضحايا ودمار بانفجار بمصنع كيميائي في باكستان
دوليات
2025-11-21 | 16:54
114 شوهد
لقي 15 شخصا مصرعهم وأصيب العشرات صباح اليوم الجمعة إثر انفجار في مصنع للمواد الكيميائية بمنطقة سكنية في مقاطعة البنجاب شرقي باكستان.
وجاء الانفجار حوالي الساعة 5:30 صباحا بالتوقيت المحلي في مدينة فيصل آباد الصناعية، مما أطلق حريقا هائلا امتد بسرعة عبر أقسام المصنع.
وأدت قوة الانفجار إلى انهيار جدران وأسقف عدد من المنازل المجاورة، وكان معظم الضحايا من سكان تلك المنازل، وفقا للشرطة.
على إثر ذلك، نقل المصابون إلى مستشفى قريب، حيث أعلنت المستشفى أن عددا منهم في حالة حرجة.
ولا تزال عمليات البحث والإنقاذ جارية وسط مخاوف من ارتفاع عدد الضحايا، حيث يعتقد أن عديدا من الأشخاص لا يزالون عالقين داخل أنقاض المصنع.
مقالات ذات صلة
روسيا.. قتلى ومصابون بانفجار داخل مصنع في كوبيسك
17:05 | 2025-10-22
انفجار مصنع عسكري بولاية أمريكية واختفاء 18 شخصا
00:28 | 2025-10-11
السوداني يفتتح مصنع الأمبولات والأغطية البلاستيكية بطاقة 120 ألف طن سنوياً في بابل
03:35 | 2025-09-22
ضبط حاويات تضم مواد كيميائية وسيارات مخالفة بميناء أم قصر
08:32 | 2025-09-21
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الصين تقدم عرضا كبيرا للعراق
اقتصاد
34.24%
04:25 | 2025-11-21
الصين تقدم عرضا كبيرا للعراق
04:25 | 2025-11-21
3 قضايا تهدد حلم العراق في التأهل لكأس العالم
رياضة
27.37%
02:45 | 2025-11-21
3 قضايا تهدد حلم العراق في التأهل لكأس العالم
02:45 | 2025-11-21
بين الحسد والمرض.. ناشطون يكشفون سبب وفاة نجل "أبو جنة"
محليات
21.78%
09:25 | 2025-11-20
بين الحسد والمرض.. ناشطون يكشفون سبب وفاة نجل "أبو جنة"
09:25 | 2025-11-20
أول تعليق من عدنان درجال بعد قرعة الملحق العالمي
رياضة
16.61%
08:13 | 2025-11-20
أول تعليق من عدنان درجال بعد قرعة الملحق العالمي
08:13 | 2025-11-20
المزيد
اخترنا لك
أكبر قضايا تزوير الجنسية.. 999 شخصا ينتسبون إلى "أخ مزعوم" من عام 1961
01:15 | 2025-11-22
إيران: جميع القرارات الوكالة الذرية بحق طهران غير قانونية
17:38 | 2025-11-21
تصعيد خطير من وزير الحرب الأمريكي بخصوص فنزويلا: لا خطوط حمراء
16:50 | 2025-11-21
ظاهرة غير مسبوقة.. الصيف طويل في اوروبا هذا العام والسبب القطب الشمال
16:34 | 2025-11-21
بقوة 4.1.. زلزال يضرب مدينة خراسان الإيرانية
16:05 | 2025-11-21
صدمة مدوية في إسرائيل.. موقع مجهول ينشر قائمة "أهداف للاغتيال"
14:33 | 2025-11-21
