إيران: جميع القرارات الوكالة الذرية بحق طهران غير قانونية

وكان ، وافق أمس الخميس، على قرار يلزم بالإبلاغ دون تأخير عن حالة مخزونها من اليورانيوم المخصب ومنشآتها النووية التي تعرضت للقصف.ووفقا للقرار، الذي صوّت عليه 19 مؤيداً، و12 ممتنعاً، و3 معارضين، طالبت الوكالة، إيران بتعاون فوري وكامل بخصوص مواقعها النووية التي تعرضت للقصف.وذكرت الوزارة، أن "القرار الذي أقره ، والذي اعتمدته وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، قرارا غير قانوني وغير مبرر".وأوضحت أن "تصرف الثلاث والولايات المتحدة في صياغة هذا القرار وفرضه على ، دليل واضح آخر على نهجهم غير المسؤول وإصرارهم على استخدام الوكالة كأداة للضغط على جمهورية ".وأشارت إلى أن "هذا القرار الذي اعتُمد باستغلال التفوق العددي للمجموعة الغربية وداعميها في مجلس المحافظين، ودون تأييد ما يقرب من نصف الدول الأعضاء في المجلس، بما في ذلك معارضة العضوين الدائمين في (روسيا والصين)، ينتهك المبادئ الأساسية لمعاهدة حظر الانتشار النووي".ولفتت الخارجية الإيرانية إلى أن "القرار يؤكد مجددا على المطالب غير القانونية الواردة في قرارات ، التي عفا عليها الزمن لتعليق التخصيب".وأضافت أن "خطوة الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة لمنح مجلس المحافظين مثل هذه السلطة دليل واضح على سوء نيتهم وسلوكهم غير المسؤول تجاه إجراءات ولوائح الوكالة".