بضمنها العراق.. ايران تبدأ "دبلوماسية المحافظات" مع الدول الجارة

وأكد وزير خارجية أن "الاهتمام بالدول الجارة من أولويات السياسة الخارجية لبلاده"، مشيرا إلى أن "التفاعلات الدبلوماسية مع تلك الدول كان في أعلى المستويات خلال العام الماضي".وقال عراقجي في تصريحات: "لقد تحطمت الآن دعاية النظام الصهيوني والغرب وجهودهما لتصوير إيران كتهديد للمنطقة بدلا من ".وأضاف: "بالطبع، كانت هجمات إسرائيل وإباداتها الجماعية وكوارثها وجرائمها في المنطقة مؤثرة أيضا في هذا الصدد".وكشف الوزير عن بدء "دبلوماسية المحافظات" منذ فترة "نظرا لأن الدول المجاورة لنا قادرة على بناء علاقات تجارية جيدة مع المناطق المجاورة لها في بلدنا، والتي تتمتع بإمكانيات واعدة".وعلى صعيد متصل، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي للصحفيين إن عراقجي "سيزور سلطنة عُمان هذا الأسبوع لحضور مسقط ولقاء نظيره العُماني البوسعيدي يوم الاثنين المقبل".