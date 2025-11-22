الصفحة الرئيسية
السومرية نيوز
غارقة منذ ثلاثة قرون.. علماء يقتربون من اكتشاف كنز سفينة
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-547742-638993993333762019.webp
بضمنها العراق.. ايران تبدأ "دبلوماسية المحافظات" مع الدول الجارة
دوليات
2025-11-22 | 04:05
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
334 شوهد
السومرية نيوز
– دولي
أعلن
وزير الخارجية الإيراني
عباس عراقجي
عن بدء "دبلوماسية المحافظات" مع الدول الجارة، مؤكدا أن الاهتمام بالدول الجارة يعتبر من أولويات السياسة الخارجية لبلاده.
وأكد وزير خارجية
إيران
عباس عراقجي
أن "الاهتمام بالدول الجارة من أولويات السياسة الخارجية لبلاده"، مشيرا إلى أن "التفاعلات الدبلوماسية مع تلك الدول كان في أعلى المستويات خلال العام الماضي".
وقال عراقجي في تصريحات: "لقد تحطمت الآن دعاية النظام الصهيوني والغرب وجهودهما لتصوير إيران كتهديد للمنطقة بدلا من
إسرائيل
".
وأضاف: "بالطبع، كانت هجمات إسرائيل وإباداتها الجماعية وكوارثها وجرائمها في المنطقة مؤثرة أيضا في هذا الصدد".
وكشف الوزير عن بدء "دبلوماسية المحافظات" منذ فترة "نظرا لأن الدول المجاورة لنا قادرة على بناء علاقات تجارية جيدة مع المناطق المجاورة لها في بلدنا، والتي تتمتع بإمكانيات واعدة".
وعلى صعيد متصل، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي للصحفيين إن عراقجي "سيزور سلطنة عُمان هذا الأسبوع لحضور
منتدى
مسقط ولقاء نظيره العُماني
بدر بن حمد
البوسعيدي يوم الاثنين المقبل".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
