الشرع لطفل: كن وحشاً مثل أبيك

وخاطب الشرع نجل القيادي الراحل أسامة نمورة قائلا: "كن مثل أبيك.. وحشا. شغلة ثقيلة"، في مقطع فيديو انتشر بسرعة وحقق نسب مشاهدة عالية.وجاءت هذه الكلمات خلال استماع الرئيس وعقيلته لطموحات الأطفال والصعوبات التي يواجهونها، حيث عبر عدد من الصغار عن رغبتهم في تولي مناصب وزارية في المستقبل، وعرض كل طفل رؤيته ومشروعه من مقعد الوزير.وأكد الشرع حرص الدولة على تعويض ما عاناه الأطفال خلال السنوات الماضية، وتوفير بيئة آمنة وداعمة تكفل حقوقهم وتمنحهم فرصا متكافئة للنمو والتعليم.يذكر أن الطفل المقصود بالكلام هو نجل القيادي الراحل أسامة نمورة المعروف بـ" سراقب"، الذي شغل منصب القائد العام لجيش الفتح، وكان أحد أبرز قادة المعارضة والعقل المدبر لعمليات عسكرية ضد قوات النظام، قبل أن يقتل في غارة جوية بمحافظة حلب خلال سنوات الحرب.