قصف إسرائيلي جديد يستهدف سيارة مدنية في جنوب لبنان

وذكرت مصادر محلية في وقت سابق باستهداف مسيرة إسرائيلية صباح اليوم سيارة في منطقة عين السماحية على طريق زوطر الشرقية في .وتابعت ان وسائل الإعلام أن المسيرة الإسرائيلية أطلقت صاروخين موجهين على السيارة المستهدفة قرابة الثامنة من صباح اليوم وقد توجهت فرق الإسعاف إلى المكان.