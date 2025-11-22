قتل طفلين ورجلاً ثم أنهى حياته

وأوضحت الشرطة أن الضباط تم استدعاؤهم إلى المبنى رقم 100 في شارع هوس في 19 ، بعد تلقي بلاغ عن إطلاق نار وصراخ.وعند وصولهم، عثروا على أربعة ضحايا مصابين بجروح ناجمة عن الطلقات النارية، إضافة إلى امرأة بالغة لم تصب بجروح لكنها كانت في حالة صدمة نفسية واضحة.وذكرت السلطات وفقا لصحيفة " " أن إطلاق النار وقع أثناء محاولة الأم استرجاع متعلقاتها من المنزل بعد مشكلات أسرية مستمرة، وكان الرجل المشتبه به، ريان إيجون (42 عاما)، موجودا في المنزل.وأشارت الشرطة إلى أن ضحية أخرى، داستن ويلي (29 عاما)، كان يساعد الأم في جمع أغراضها، بينما كان الطفلان، أحدهما يبلغ 7 سنوات والآخر رضيع عمره 7 أشهر، خارج المنزل بالقرب من السيارة.وعند سماع صراخ الابن الأكبر، توجهت الأم وويلي للاطمئنان على الأطفال، ليفاجأوا بإيجون في الممر، الذي طارد ويلي وأطلق النار عليه قبل أن يقتل الطفلين ثم يطلق النار على نفسه.نُقل ويلي إلى مستشفى تيفين ميرسي حيث توفي متأثرا بجراحه، فيما توفي الطفل البالغ من العمر 7 سنوات في المستشفى، في حين أعلن عن وفاة الرضيع وإيجون في دار الرعاية.وأكدت الشرطة أن إيجون هو والد الطفل البالغ من 7 أشهر.وقالت إن الحادث لا يزال قيد التحقيق بمساعدة الجنائية في ولاية أوهايو ومكتب الطب الشرعي لمقاطعة سينيكا، مشيرة إلى أن التحقيقات جارية لتحديد كل الملابسات المحيطة بالحادث المأساوي.