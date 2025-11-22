Alsumaria Tv
قتل طفلين ورجلاً ثم أنهى حياته

دوليات

2025-11-22 | 06:52
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
قتل طفلين ورجلاً ثم أنهى حياته
184 شوهد

السومرية نيوز – دولي
أعلنت شرطة ولاية أوهايو الأمريكية عن حادث مأساوي وقع في مدينة تيفين، فقد أقدم رجل على إطلاق النار على طفلين ورجل بالغ، ما أدى إلى قتلهم قبل أن ينتحر، وفقا لبيان رسمي صادر عن إدارة الشرطة.

وأوضحت الشرطة أن الضباط تم استدعاؤهم إلى المبنى رقم 100 في شارع هوس في 19 نوفمبر، بعد تلقي بلاغ عن إطلاق نار وصراخ.
وعند وصولهم، عثروا على أربعة ضحايا مصابين بجروح ناجمة عن الطلقات النارية، إضافة إلى امرأة بالغة لم تصب بجروح لكنها كانت في حالة صدمة نفسية واضحة.
وذكرت السلطات وفقا لصحيفة "بيبول" أن إطلاق النار وقع أثناء محاولة الأم استرجاع متعلقاتها من المنزل بعد مشكلات أسرية مستمرة، وكان الرجل المشتبه به، ريان إيجون (42 عاما)، موجودا في المنزل.
وأشارت الشرطة إلى أن ضحية أخرى، داستن ويلي (29 عاما)، كان يساعد الأم في جمع أغراضها، بينما كان الطفلان، أحدهما يبلغ 7 سنوات والآخر رضيع عمره 7 أشهر، خارج المنزل بالقرب من السيارة.
وعند سماع صراخ الابن الأكبر، توجهت الأم وويلي للاطمئنان على الأطفال، ليفاجأوا بإيجون في الممر، الذي طارد ويلي وأطلق النار عليه قبل أن يقتل الطفلين ثم يطلق النار على نفسه.
نُقل ويلي إلى مستشفى تيفين ميرسي حيث توفي متأثرا بجراحه، فيما توفي الطفل البالغ من العمر 7 سنوات في المستشفى، في حين أعلن عن وفاة الرضيع وإيجون في دار الرعاية.
وأكدت الشرطة أن إيجون هو والد الطفل البالغ من 7 أشهر.
وقالت إدارة الشرطة إن الحادث لا يزال قيد التحقيق بمساعدة مكتب التحقيقات الجنائية في ولاية أوهايو ومكتب الطب الشرعي لمقاطعة سينيكا، مشيرة إلى أن التحقيقات جارية لتحديد كل الملابسات المحيطة بالحادث المأساوي.
تابع قناة السومرية على منصةX 
ايران تقرر حذف اربع أصفر من عملتها
10:31 | 2025-11-22
بعد خطة ترامب.. قادة أوروبا يرفضون تغيير حدود أوكرانيا
10:13 | 2025-11-22
للمرة الأولى.. بابا الفاتيكان يقبل استقالة أسقف متهم بالتحرش الجنسي
09:50 | 2025-11-22
الاتحاد الأوروبي يندد بالخطة الأمريكية لتسوية نزاع أوكرانيا: غير واقعية
08:54 | 2025-11-22
عدد ضحايا فيضانات فيتنام يرتفع إلى 55 قتيلا.. المياه وصلت لسقوف المنازل
08:44 | 2025-11-22
تصعيد متزايد.. جنوب لبنان تحت الغارات الإسرائيلية
07:59 | 2025-11-22

