لهذا السبب.. خاتمي يدعو النظام الإيراني لمراجعة "الخطوط الحمراء"

وأكد أن هذه المراجعة لا تعني بأي حال من الأحوال "التسليم أمام أطماع الأجانب".وقال السبت خلال لقائه أعضاء مجمع جبهة الإصلاحات في ، إن الحل الأقل كلفة والأنسب في الظروف الحالية هو أن يُغيّر النظام مقاربته السياسية.واعتبر أن الواقعين الداخلي والدولي أمر غير واقعي، ولا يمكن الافتراض بأن مجتمعاً "عانى من الاستبداد" يمكن أن ينتقل ببساطة إلى الديمقراطية في ظل التهديدات الخارجية.ودعا إلى الاستفادة من تجارب دول مثل وكوريا الجنوبية والصين.وأشار إلى أن تدهور الأوضاع المعيشية جعل الحياة اليومية صعبة على غالبية الإيرانيين.وأضاف أن الأزمة لا يمكن حلّها بين ليلة وضحاها، لكن خطوات صغيرة قد تفتح الطريق لإصلاحات أكبر وتظهر أن الحكومة "تحترم الشعب وتعود إليه".وتطرق الرئيس السابق إلى قضية الإنترنت والحجب، مؤكداً أن آلاف الوظائف باتت تعتمد عليه، ومع تذكيره بأن رئيس الجمهورية سبق أن وعد بحلّ المشكلة، قال: "نتوقع تسريع تنفيذ الوعد واتخاذ خطوات عملية في هذا الاتجاه".