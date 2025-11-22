تصعيد متزايد.. جنوب لبنان تحت الغارات الإسرائيلية

واستهدفت الغارات الإسرائيلية بشكل رئيسي مواقع في جرود ومرتفعات الجبور ووادي الجرمق ووادي وبلدة الفخار، كما شنّ الطيران الحربي غارة واحدة استهدفت وادي سجد.وكان قد أعلن في تلفزيوني سابق، استعداد للتفاوض مع برعاية أممية أو أميركية أو دولية مشتركة لوقف الاعتداءات عبر الحدود بشكل نهائي.وعلى الرغم من الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، لا تزال إسرائيل تحتل نقاطا داخل الأراضي ، وتشن اعتداءات واسعة على لبنان.وقد أعلنت في لبنان (يونيفيل)، يوم الخميس الماضي، تسجيل أكثر من 10 آلاف انتهاك إسرائيلي جوي وبري داخل الأراضي اللبنانية منذ سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في نوفمبر/تشرين الثاني 2024.