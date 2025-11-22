عدد ضحايا فيضانات فيتنام يرتفع إلى 55 قتيلا.. المياه وصلت لسقوف المنازل

وقالت الوكالة إن معدلات الهطول تجاوزت 1900 مليمتر في بعض المناطق خلال الأسبوع الماضي، ما أدى إلى تفاقم الأضرار بشكل واسع.وسُجِّل نحو نصف عدد الوفيات في إقليم داك لاك حيث بلغ عدد الضحايا 27 شخصاً، فيما أودت الفيضانات بحياة 14 شخصاً في إقليم خانه هوا.وقدّرت الحكومة الفيتنامية الخسائر الاقتصادية الناتجة عن الكارثة بنحو 8.98 تريليون (ما يعادل 341 مليون دولار أمريكي).وأشارت وكالة الكوارث إلى أن أكثر من 235 ألف منزل غمرتها المياه، فيما تضرر نحو 80 ألف هكتار من المحاصيل الزراعية جراء الفيضانات الواسعة.وذكرت الفيتنامية أن السلطات أجلت مئات العائلات من منازلهم التي غمرتها الفيضانات. وفي مقاطعة جيا لاي القريبة، اضطرت المدارس أيضا إلى إغلاق أبوابها يوم الأربعاء، مما أثر على 26 ألف طالب.