الاتحاد الأوروبي يندد بالخطة الأمريكية لتسوية نزاع أوكرانيا: غير واقعية

وفي تصريحات نقلتها صحيفة Politico أبدى مسؤول أوروبي رفيع في سخرية من الخطة الأمريكية، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي لا يملك صلاحية فك تجميد الأصول الروسية في أوروبا.واستخدم مسؤول آخر ألفاظا فظة للتعبير عن استيائه، بينما قال سياسي أوروبي بارز إن "ويتكوف بحاجة إلى طبيب نفسي".وكانت صحيفة Handelsblatt قد أشارت إلى أن الخطة الأمريكية تتضمن بنودا قد تعرقل خطط لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لتقديم المساعدات المالية لكييف.وتتضمن الخطة الأمريكية المقترحة 28 بندا تشمل السلام، وضمانات لأوكرانيا، والأمن في أوروبا، والعلاقات المستقبلية مع .وتنص على تسليم أوكرانيا كامل أراضي لروسيا مقابل ضمانات أمنية من ، وتجميد خطوط التماس في زابوريجيه وخيرسون، والاعتراف رسميا بالقرم ودونباس أراضي روسية، وتقليص المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا ومنع انتشار قوات أجنبية في أوكرانيا وإلغاء العقوبات ضد .وقالت وكالة Reuters إن واشنطن أبلغت بضرورة قبول الخطة، في حين أشار الرئيس الروسي إلى أن المبادرة الأمريكية يمكن أن تشكل أساسا لتسوية نهائية، مؤكدا استعداد للتفاوض مع استمرار العمل العسكري حتى تحقيق أهداف العملية العسكرية في أوكرانيا بالقوة إن لم يتسنّ ذلك بالتفاوض.