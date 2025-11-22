من 10 سنتات الى 9 مليون دولار.. بيع لعبة قديمة في مزاد امريكي

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
الجوية يخطف فوزاً ثميناً من النجف في "نجوم العراق"
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

من 10 سنتات الى 9 مليون دولار.. بيع لعبة قديمة في مزاد امريكي

دوليات

2025-11-22 | 11:01
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
من 10 سنتات الى 9 مليون دولار.. بيع لعبة قديمة في مزاد امريكي
164 شوهد

أصبحت نسخة من أول عدد خاص ببطل الخرافات "سوبرمان"، اكتشفت العام الماضي في منزل بولاية كاليفورنيا، أغلى كتاب كوميدي يباع على الإطلاق.

وحققت النسخة مبلغا قياسيا بلغ 9.12 مليون دولار في مزاد علني نظمته دار "هيريتاج أوكشنز" (Heritage Auctions) يوم الخميس.

وكان ثلاثة إخوة من شمال كاليفورنيا قد عثروا على العدد الأول من مجلة "Superman #1 (1939)" أثناء تفريغ علية والدتهم بعد وفاتها. وقد ظل الكتاب المصور، الذي كان سعره الأصلي 10 سنتات، محفوظا داخل صندوق كرتوني، محميا فقط بطبقة من الصحف القديمة.

ورغم بساطة طريقة الحفظ، اتضح أن الحالة الفيزيائية للعدد ممتازة لدرجة أنه حصل على أعلى تقييم في التاريخ من قبل خبراء الدار، ليصنف كـ"أفضل نسخة محفوظة على الإطلاق" من هذا الإصدار التاريخي.

ووفقا لبيان صحفي صادر عن دار المزادات قبل البيع، فقد عثر الإخوة الثلاثة الذين لم تكشف هوياتهم،  على مجموعة من الكتب المصورة القديمة خلال العطلة الماضية، بينما كانوا يفرغون ممتلكات والدتهم. وكانت والدتهم دائما تخبرهم بأن لديها مجموعة نادرة ذات قيمة، لكنهم لم يروا هذه الإصدارات الثمينة بأعينهم من قبل.

وفي أعالي العلية، اكتشفوا خمسة أعداد مبكرة من مجلة "Action Comics" – التي قدمت سوبرمان للعالم لأول مرة عام 1938 – لكن العدد الأغلى كان "Superman #1"، الذي صدر عام 1939، وهو أول عدد يحمل اسم "سوبرمان" في عنوانه الخاص، بعد أن تحولت دار النشر "ناشيونال ألَيد ببليكيشنز" إلى "ديتيكتيف كوميكس، إنك." المعروفة اليوم باسم DC.

وقد اشترت المالكة الراحلة هذه الكتب المصورة مع شقيقها في الفترة بين الكساد الكبير والحرب العالمية الثانية، وقرّر الاثنان لاحقًا أن يورّثاها لأبناء شقيقتها، إذ لم يتزوّج الأخ ولم ينجب أطفالًا.

وقال أصغر الإخوة الثلاثة – الذين تتراوح أعمارهم بين الخمسينات والستينات – في تصريح نقلته دار المزادات: "لم يكن الأمر مجرد جمع قطعة تذكارية. بل كان دليلاً على الذاكرة، وعلى الروابط العائلية، وعلى الطرق غير المتوقعة التي يعود بها الماضي إلينا".

وأضاف أن هذه الكتب كانت "ملاذا ثمينا" لهم أثناء نشأتهم في شقة ضيقة بلا رفاهيات، لكنهم "كانوا يمتلكون بعضهم البعض، وشغفهم المشترك بالكتب المصورة".

وأوضح أن الصندوق كان مخفيًّا في "زاوية نائية من العلية"، مضيفا: "مع مرور السنين، جلبت الحياة سلسلة من الخسائر والتغييرات. وطغت متطلبات الحياة اليومية، فنسي الصندوق الذي كان قد وضع جانبا بعناية ونية... حتى عيد الميلاد الماضي".

وأشارت دار "هيريتاج" إلى أن ما رفع قيمة هذا العدد ليس فقط حالته الاستثنائية، بل أيضا كونه جزءا من الطبعة الأولى التي طبعت منها نصف مليون نسخة من مجلة "Superman #1".

من جانبه، قال لون ألين، نائب رئيس دار هيريتاج للمزادات، بعد إتمام البيع: "أنا مبتهج بالنتيجة. (سوبرمان رقم 1) هو محطة بارزة في تاريخ الثقافة الشعبية، وهذه النسخة ليست في حالة غير مسبوقة فحسب، بل تحمل خلفها قصة تشبه أفلام هوليوود. سعيد لأن السعر عكس هذه القيمة، وممتن لأننا كنا محل ثقة لعرض هذا الكتاب الأيقوني".

يذكر أن الرقم القياسي السابق كان من نصيب نسخة من "Action Comics رقم 1"، التي قدّمت سوبرمان لأول مرة عام 1938، والتي بيعت من قبل الدار ذاتها مقابل 6 ملايين دولار العام الماضي. وقبل ذلك، بيع عدد آخر من "Superman #1" في صفقة خاصة عام 2022 مقابل 5.3 مليون دولار.

ومنذ ظهوره الأول، أصبح سوبرمان أحد أكثر الشخصيات شهرة وثباتا في الثقافة الأمريكية، لينتج عنه أفلام سينمائية ناجحة، وكتب، وألعاب، وحتى علكة بنكهته!
>> تابع قناة السومرية على منصةX 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
رحال
Play
رحال
منطقة مهجورة.. السعدية في ديالى - رحال م٦ - الحلقة ٢٣ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-22
Play
منطقة مهجورة.. السعدية في ديالى - رحال م٦ - الحلقة ٢٣ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-22
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-22
Play
العراق في دقيقة 22-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-22
Biotic
Play
Biotic
المخاطر الخفية للسجائر الإلكترونية - م٤ Biotic - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-21
Play
المخاطر الخفية للسجائر الإلكترونية - م٤ Biotic - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-21
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
طاولة الاطار تنتظر السوداني "عضوا" - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-21
Play
طاولة الاطار تنتظر السوداني "عضوا" - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-21
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-21
Play
نشرة ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-21
علناً
Play
علناً
شروط الولاية الثانية للسوداني - علناً م٤ - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-20
Play
شروط الولاية الثانية للسوداني - علناً م٤ - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-20
هنادي وليان
Play
هنادي وليان
تساقط الشعر الأسباب الخفية التي لا ننتبه لها! - هنادي وليان - الحلقة ١١ | 2025
15:00 | 2025-11-20
Play
تساقط الشعر الأسباب الخفية التي لا ننتبه لها! - هنادي وليان - الحلقة ١١ | 2025
15:00 | 2025-11-20
Celebrity
Play
Celebrity
الشاعر علي رياض - Celebrity م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-20
Play
الشاعر علي رياض - Celebrity م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-20
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٢ الى ٢٨ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-11-20
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٢ الى ٢٨ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-11-20
Live Talk
Play
Live Talk
العلاقة بين حب الموسيقى وتكوين شخصية الفنان - Live Talk - الحلقة ١٦٤ | 2025
10:30 | 2025-11-20
Play
العلاقة بين حب الموسيقى وتكوين شخصية الفنان - Live Talk - الحلقة ١٦٤ | 2025
10:30 | 2025-11-20
الأكثر مشاهدة
رحال
Play
رحال
منطقة مهجورة.. السعدية في ديالى - رحال م٦ - الحلقة ٢٣ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-22
Play
منطقة مهجورة.. السعدية في ديالى - رحال م٦ - الحلقة ٢٣ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-22
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-22
Play
العراق في دقيقة 22-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-22
Biotic
Play
Biotic
المخاطر الخفية للسجائر الإلكترونية - م٤ Biotic - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-21
Play
المخاطر الخفية للسجائر الإلكترونية - م٤ Biotic - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-21
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
طاولة الاطار تنتظر السوداني "عضوا" - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-21
Play
طاولة الاطار تنتظر السوداني "عضوا" - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-21
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-21
Play
نشرة ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-21
علناً
Play
علناً
شروط الولاية الثانية للسوداني - علناً م٤ - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-20
Play
شروط الولاية الثانية للسوداني - علناً م٤ - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-20
هنادي وليان
Play
هنادي وليان
تساقط الشعر الأسباب الخفية التي لا ننتبه لها! - هنادي وليان - الحلقة ١١ | 2025
15:00 | 2025-11-20
Play
تساقط الشعر الأسباب الخفية التي لا ننتبه لها! - هنادي وليان - الحلقة ١١ | 2025
15:00 | 2025-11-20
Celebrity
Play
Celebrity
الشاعر علي رياض - Celebrity م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-20
Play
الشاعر علي رياض - Celebrity م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-20
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٢ الى ٢٨ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-11-20
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٢ الى ٢٨ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-11-20
Live Talk
Play
Live Talk
العلاقة بين حب الموسيقى وتكوين شخصية الفنان - Live Talk - الحلقة ١٦٤ | 2025
10:30 | 2025-11-20
Play
العلاقة بين حب الموسيقى وتكوين شخصية الفنان - Live Talk - الحلقة ١٦٤ | 2025
10:30 | 2025-11-20

اخترنا لك
واشنطن تحذر حلفاء الناتو من صفقة "أسوأ" لأوكرانيا
13:15 | 2025-11-22
موقع أمريكي يكشف عن دعم إدارة ترامب لقصف غزة
13:02 | 2025-11-22
استقالة مارجوري تايلور غرين من الكونغرس
12:09 | 2025-11-22
في الهند.. صادرات الأدوية تقترب من 30 مليار دولار
12:07 | 2025-11-22
ايران تقرر حذف اربع أصفر من عملتها
10:31 | 2025-11-22
بعد خطة ترامب.. قادة أوروبا يرفضون تغيير حدود أوكرانيا
10:13 | 2025-11-22

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.